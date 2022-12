VÍDEO: La realidad del Covirán Granada en palabras de su entrenador Pablo Pin

Si por algo ha destacado Pablo Pin en su trayectoria como entrenador del Fundación CB Granada desde sus inicios ha sido por tratar de frenar la euforia cuando los resultados era positivos y desdramatizar las derrotas. El buen primer trimestre de los rojinegros ha hecho que se haya tenido que esforzar, sobre todo a nivel interno, para que sus jugadores no se dejen llevar por el entorno.

El ejemplo más claro se pudo comprobar en la última rueda de prensa que dio. El preparador granadino fue contundente en su comparecencia ante los medios de comunicación y, tras rechazar que el objetivo de su equipo sea jugar la Copa del Rey, algo que es evidente que no lo es pero que puede llevar a alguien a creer que es así, quiso poner los pies en el suelo durante un minuto en el que llegó a decir que “nuestra realidad es intentar no descender. No somos guapos, altos y con los ojos azules sino que nosotros somos pequeñitos, feíllos y achaparraítos”.

Aquí puedes ver cual es la realidad del Covirán Granada para Pablo Pin: