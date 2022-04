Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "He picado mucha piedra para estar donde estamos"

Pablo Pin no pudo ocultar su decepción por la derrota de su equipo en tierras vascas. El técnico del Covirán Granada señaló el término del choque que “Juaristi ISB nos ha superado en todo. A estas alturas de la temporada hay que jugar muy bien para ganar tanto en casa como fuera. Veníamos avisando que esta cancha era muy complicada y que se trataba de un equipo que juega con energía y mucho físico y necesitábamos dar un plus”.

Por ello, no dudó en asumir “la responsabilidad de no haber sido capaz de transmitir a mis jugadores ese mensaje. Tendré que buscar otra estrategia para intentar que me entiendan porque nos han superado en cosas tan básicas como energía, deseo, contacto, agresividad o competitividad. Cuando pierdes eso a final de temporada lógicamente el rival te gana”.

Quejas

Para el preparador granadino, sus jugadores “fallaron muchísimas finalizaciones bajo el aro con un ligero contacto que a estas alturas, con lo que lo nos estamos jugando, una acción de este tipo no es falta”. De hecho, insistió y apuntó que “en realidad no son falta pero nos hemos emperrado en quejarnos en vez de jugar un poco más duro”.

Cuestionado sobre el trabajo de motivación con sus pupilos, fue tajante y manifestó que “a mí hablar de motivación cuando vamos primeros con una victoria por encima del segundo clasificado me parece absurdo”. Y lo argumentó señalando que “creo que la recompensa que podemos tener es mucho mayor que cualquier esfuerzo que podamos hacer, con lo cual me cuesta mucho insistir en cosas básicas como la concentración, la competitividad o la ambición”. Su enfado quedó constatado cuando indicó que “me levanto cada día pensando que estoy en un situación que a lo mejor no se me presenta nunca más. He picado mucha piedra para estar donde estamos y estoy dispuesto a hacer lo necesario para llegar a tener el nivel que hemos tenido toda la temporada”.