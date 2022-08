Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "Estamos muy cerca de completar la plantilla"

Pablo Pin parece que tendrá pronto su plantilla al completo. El técnico rojinegro declaró este martes que la entidad está “pendiente de los flecos para incorporar a los dos jugadores que faltan”. En concreto, se trata de un base-escolta y un pívot. Al preparador granadino le hubiera gustado contar con ellos cuando inició la pretemporada pero tiene claro que “cuando no eres el único que eliges, hay que pensar en varios perfiles más que en primera, segunda o tercera opción. Hemos buscado una pareja que creemos que pueden conectar bien y falta poco más que la firma de ellos para poder contar con ellos”.

Sin embargo, tiene la tranquilidad del bloque que tiene a su disposición. Ocho jugadores continúan de la pasada campaña y eso para Pin “siempre es bueno. Por ejemplo, los nuevos se incorporan mucho más rápido a la dinámica del equipo”. Y puso el ejemplo de Thomas Bropleh, que está ayudando mucho a Luke Maye para que se integre en el grupo. “Esa química que existe puede compensar otras deficiencias que tengamos. Es nuestra fortaleza y tenemos que intentar hacerla valer”, apuntó el máximo responsable técnico del Covirán Granada.

Los fichajes

Sobre las nuevas incorporaciones, afirmó que “conocen el juego, se nota que han competido en España y su adaptación está siendo muy rápida. Cuando tienes tantos jugadores del curso pasado muchos mecanismos están interiorizados y ellos los están pillando muy rápido. Se les ve integrados en el grupo y estoy muy contento con ellos”.

Pero hay un aspecto en la pretemporada que no le satisface. Y es tener que trabajar hasta el próximo lunes 5 de septiembre en el Pabellón Veleta debido a las labores de mantenimiento del parqué y distintas acciones que se están llevando a cabo en el Palacio de Deportes. Al hilo no ocultó que “por la mañana hace menos calor pero por la tarde hemos entrenado a 37 grados. De hecho, he tenido que cortar el entrenamiento un ejercicio antes porque el calor, el parqué y la deshidratación de los jugadores influye mucho. A estos niveles esos detalles son muy importantes”. Aunque reconoce que el Veleta “está bien y es nuestra casa, no tenemos las mismas condiciones del Palacio de Deportes, nos tenemos que adaptar pero es evidente que allí estamos mucho mejor”.

Amistoso

Por último, respecto al primer duelo de pretemporada ante Unicaja, apuntó que “ambos equipos estamos en construcción. Ellos han empezado antes porque tienen la clasificación para la Basketball Champions League y en pretemporada una semana más de trabajo se nota mucho. Primero por los mecanismos y segundo a nivel físico”. En cualquier caso, el objetivo es “ir a competir y poner en práctica las cuatro o cinco ideas que hemos ensayado en los entrenamientos, sin fijarnos en el resultado pero lo importante es que nuestras sensaciones sean buenas en cuanto a la dinámica de juego”.