Pablo Pin: “Tenemos que imponer nuestro ritmo y evitar que el Real Valladolid corra”

Pablo Pin, técnico del Covirán Granada, señaló en la previa que “Valladolid es un equipo que juega a un ritmo muy alto y nosotros, cuando estamos bien, solemos imponer nuestro juego”. Por tanto, le pidió a sus jugadores que “si conseguimos imponer nuestro ritmo, tendremos mucho avanzado”. Para Pin, una de las fortalezas del cuadro pucelano es que “hace muchos tiros en los primeros segundos. Si no estás atento, anotan con facilidad. Nos costó mucho ganar en Valladolid”. De ahí que pretenda que su equipo sea “capaz de hacer buenos ataques para que ellos no corran”.

Pese a la dura derrota ante Cáceres declaró que “estamos bien anímicamente. Hay que ser justos y por perder no somos el peor equipo del mundo. No hay que hacer ningún drama por perder ese partido. Si ganamos en Almansa habremos una primera vuelta increíble, no buena, increíble que yo firmaría siempre en mi carrera”.

Crecer

Además, el técnico rojinegro resaltó que “estoy convencido que esa derrota nos va a hacer mucho mejor equipo y crecer muchísmo. Hay que intentar ser estables tanto en la victoria como en la derrota”.

Y es que le ha insistido a sus jugadores que hay que “seguir haciendo nuestro baloncesto. Estamos jugando bastante bien, con confianza. Les he pedido que no nos descentremos y que tengamos continuidad en el juego, que no tengamos apagones”.

Copa Princesa

Respecto a la Copa Princesa, manifestó que “hasta que llegue el partido de Almansa, no nos vamos a centrar en ella”. Incluso matizó que “sin jugar podríamos clasificarnos si Lleida pierde tres partidos pero hasta que no llegue esa cita, como es algo que no podemos controlar, nos vamos a centrar en nuestros próximos tres partidos que tenemos esta semana”.

Mercado

Por último, y sobre el mercado y posibles refuerzos, apuntó que “estamos siguiendo a algunos jugadores. Por dentro una ayuda nos vendría bien para tener una rotación más porque sólo tenemos cuatro pívots, aunque estamos muy contentos con ellos. Si viene alguien, tiene que ser que se ajuste a lo que buscamos. El mercado está siendo muy difícil pero si no encontramos el perfil de lo que necesitamos, aunque sabemos que es un riesgo, nos quedaremos los que estamos”.