Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: “Toca hacerse fuertes en casa”

El Covirán Granada jugará el próximo domingo a las 16:00 horas ante Almansa. Un horario que va a alterar todos los hábitos de un equipo que espera poder contar ante los castellano-manchegos con Christian Díaz y Lluís Costa, los dos bases que no pudieron jugar en la última jornada ante Huesca.

Para Pablo Pin, la principal preocupación es recuperar a sus playmaker aunque es consciente que “no estarán al 100% porque no van a hacer todos los entrenamientos, algo que ya está planificado”. No obstante, el técnico granadino es optimista y espera que, en función de las pruebas al que van a ser sometidos, “puedan jugar el domingo pues tenemos un día más para que se vayan recuperando progresivamente”. En cualquier caso tiene claro que lo más importante es que “vuelvan, pero que lo hagan bien”.

Recargar las pilas

Los nazaríes regresaron este lunes al trabajo y lo hicieron tras pasar los pruebas PCR tras cinco días de descanso que “han venido bien para recargar las pilas y recuperarnos físicamente de cara a la segunda vuelta”. “Desde que comenzamos a entrenar en agosto no hemos parado de entrenar y jugar” apunta Pin, que considera que el duelo ante Almansa es “muy importante porque nos vamos a enfrentar a un conjunto que seguramente se meta en la segunda fase y lograr el triunfo será fundamental”.

De cara a la segunda vuelta, en la que el Covirán jugará cinco encuentros en el Palacio de Deportes y tres a domicilio, el preparador granadino considera que “lo fundamental es que estemos todos sanos para poder competir de tú a tú. Cuando jugamos contra Alicante estábamos a un ritmo muy bueno pero ese partido nos pasó factura. Si hubiéramos estados todos seguramente llevaríamos una victoria más”.

Y es que el nuevo sistema de competición provoca que se tengan en cuenta los duelos ante los equipos que pasen a la nueva fase de la temporada. “Ahora mismo llevaríamos dos victorias y dos derrotas habiendo jugado contra todos ellos fuera de casa. Por eso, para nosotros es muy importante hacer una buena segunda vuelta y ser capaces de asegurar los partidos en el Palacio, por donde tienen que pasar Alicante, Castellón, Lleida o Almansa”. De ahí que no dude en señalar que “tenemos una buena oportunidad para sumar triunfos”, por lo que “toca hacerse fuertes en casa”.

El público

Pese a que a día de hoy no se permite la entrada de público a las gradas, actuar como local “siempre es una ventaja”. “Para nosotros principalmente es importante por el tema del viaje. No sé como viajan los restantes equipos, habrá algunos que lo hagan en autobús como nosotros pero esa ventaja del descanso está ahí. Si a eso se le suman algunas lesiones se nota un poco más”. De ahí que manifieste que “sí creo que el que juega en casa tiene un poco de ventaja por el entorno en el que te mueves, las canastas...Sí se nota el público y lo pudimos comprobar en Castellón. Ojalá algún día nos dejen que vengan otra vez los aficionados”.

Por lo que se refiere al duelo ante Huesca, Pablo Pin cree que sirvió para que varios jugadores “dieran un paso adelante y la felicidad se le notó en sus caras tras sacar el partido adelante”. Y lo argumenta al destacar que “no es una situación sencilla que se den tantos problemas en dos posiciones como el puesto de base y escolta con las lesiones de Christian Díaz, Lluís Costa, Manu Rodríguez y Thomas Bropleh. Estábamos obligados a dar un paso adelante que fue lo que hicieron, por ejemplo, Germán Martínez o Manu, que además jugó con el dedo lesionado. Para nosotros era un partido importante para que algunos jugadores se reivindicaran como así hicieron y también por el aspecto motivacional”.

Horario extraño

Por último, no ocultó que jugar a las 16:00 horas como se hará ante Almansa “es extraño. Cambia todos nuestros hábitos aunque a veces hacemos sesiones a esa hora pero no es lo normal. Los jugadores deberán comer a las 12:30 o, como muy tarde, a las 13:00 h. pero siempre hemos querido que la LEB Oro se viera y si ese horario, que viene condicionado por la televisión, es para que la gente nos pueda ver, eso es lo que hay y hay que adaptarse”.