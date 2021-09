Pablo Pin: "Esperemos que James Ellisor se incorpore cuanto antes a los entrenamientos"

El Covirán disputará en tres días dos encuentros en Granada ante el mismo rival, Melilla, que serán a puerta cerrada. Dos duelos en una semana que el cuerpo técnico encabezado por Pablo Pin ha planificado para que sea exigente y dura “a nivel físico”. El objetivo no es otro, según el técnico del Covirán, que “sobrecargar un poco porque los entrenamientos están siendo exigentes no sólo en la pista sino a nivel físico”.

Tras la derrota el pasado sábado ante Estudiantes, el claro favorito para ascender a la Liga ACB, el preparador granadino valora el choque como “muy positivo”. Y lo argumenta al señalar que “no fue más que un partido de pretemporada. Hay que mejorar algunas situaciones de bloqueo directo que no las hicimos todo lo bien que hubiera querido, sobre todo en la primera mitad, pero lo corregimos en la segunda”. Y es que para Pin se nota que “hay una base de jugadores que mantenemos de la pasada temporada y que cuando hay malas rachas no se van del partido y siguen trabajando para corregir nuestros propios errores durante el duelo”. Por todo ello, calificó la cita en tierras madrileñas como un partido “muy interesante para nosotros porque no todo es el resultado en esta fase de preparación”.

Ellisor

Sin embargo, una preocupación ronda por su cabeza y no es otra que la ausencia una vez iniciada la pretemporada de James Ellisor, que aún no se ha incorporado a los entrenamientos a menos de un mes de que arranque la LEB Oro. Al respecto, Pin manifestó que “tan sólo le queda que le den cita en la embajada. Tiene toda la documentación y estamos esperando a que cuando acuda a la embajada y que al día siguiente pueda viajar. Es un trámite administrativo y esperemos que venga cuanto antes”.

Ellisor es una de las cuatro incorporaciones de la entidad junto a Jacobo Díaz, Pere Tomàs y Mamadou Niang que “deben mejorar físicamente. Es cierto que nosotros hacemos un juego muy libre en ocasiones y a eso se tienen que adaptar”. Pero confía en ellos porque “tienen buena actitud y son jugadores que saben de que va esto”.

Bropleh

Por último, respecto a Thomas Bropleh, apuntó que “está regular. Físicamente aún no está a su nivel. En verano ha hecho mucho trabajo de gimnasio y se le nota en algunas acciones un poco lento pero es un currante y se va a ir poniendo en forma poco a poco”. De lo que sí se mostró contento el entrenador del Covirán Granada es de la recuperación de la rodilla que tantos problemas le dio en la recta final de la pasada temporada. “Sigue teniendo alguna molestia pero en poco tiempo estará a su nivel”, sentenció.