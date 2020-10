Pablo Pin: "Nos falta mejorar a nivel táctico”

Más de siete meses después de su último partido en competición oficial, el Covirán Granada ya está preparado para comenzar una temporada para la que, según Pablo Pin, técnico del conjunto rojinegro, su equipo llega “en buenas condiciones aunque no al 100%, en especial en el apartado táctico”. Para el preparador granadino, el cuadro nazarí debe salir ante el Levitec Huesca “muy duro desde el principio, con las ideas muy claras y jugándole de tú a tú a cualquier rival, no sólo a Huesca”.

Pin considera que “somos un buen equipo, hemos mantenido la base y fichado a grandes jugadores, pero en esta liga todos tienen un buen nivel y cualquiera te puede ganar”. De hecho, tiene claro que “si pensamos que somos superiores a ellos y nos falta ese punto de humildad, sería un error por nuestra parte”.

Manu, baja

Una cita en la que no estará Manu Rodríguez, que será baja. “Se le va a repetir la ecografía. La de control de la semana pasada reflejó que la rotura de fibras que ha tenido, que ha sido importante, estaba empezando a cerrarse pero aún necesita más tiempo” desveló, aunque espera que “podemos contar con él para el próximo partido, pese a que no estará no al 100% pero sí que vaya haciendo cosas con el equipo y se integre en la dinámica de entrenamientos con el equipo que estamos un poco cortos”.

“El Huesca nos va a exigir estar muy concentrados durante todo el encuentro”

Es por ello por lo que deberá tirar del vinculado Gonzalo Bressan “por el tema de la rotación interior. Está entrenando bien pero hay que exigirle más energía pues se tiene que acostumbrar a jugar a ritmo profesional”, declaró.

Del que sí está más que satisfecho es de Thomas Bropleh. El alero norteamericano ha dejado una grata impresión en los tres encuentros de pretemporada que ha disputado. Y es que para el entrenador del Covirán “es un jugador que conoce bien la liga. Lo veo muy metido en el equipo, animando a sus compañeros y haciendo un esfuerzo defensivo. Conforme vaya mejorando físicamente irá a más pues lleva a aquí tan sólo dos semanas pero cada vez lo veo más integrado”, afirmó.

Las bajas

Por lo que se refiere a las bajas que puedan ocurrir a lo largo de una campaña tan especial como la que está a punto de comenzar y teniendo en cuenta que dispone de una plantilla más corta que la pasada temporada, Pablo Pin asume que “bajas tiene todo el mundo y todos vamos a tenerlas a lo largo del año, bien sea por lesiones o por el Covid-19. Nosotros mismos la hemos tenido en el periodo de preparación: Alex Murphy tuvo que parar durante la pretemporada, Germán lo ha hecho esta semana y con Manu llevamos sin contar con él un mes. Pero no nos podemos lamentar ni quejar sino hacer un esfuerzo y estar todos preparados para jugar porque cualquier día uno puede dar positivo en Covid”.

El rival

Respecto al Huesca, afirma que “personalmente creo que es un buen equipo y que ha fichado bien. Tiene un base, David Cubillán, que en las ligas de sudamérica ha jugado en conjuntos muy importantes. Es muy buen jugador aunque aquí quizá no es tan conocido. Cuentan con jugadores que conocen la LEB Oro como Luis Parejo o Ignacio Rosa y tienen experiencia. Además, mantienen a Olin Carter, que el año pasado fue uno de los mejores escoltas de la competición”. Por todo ello, cree que será un rival “que nos va a exigir estar muy concentrados para lograr la primera victoria de la temporada”.

Afición

Por último, deseó que “ojalá, poco a poco, nos dejen ir metiendo más gente en el Palacio de Deportes porque con la instalación que tenemos, que entren 275 aficionados es muy poco. Tener a la afición animando para nosotros es una alegría enorme”.