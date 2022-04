¿Conoces el paddle surf? La Universidad de Granada acerca este deporte este fin de semana

El Campus Náutico de la Universidad de Granada acogerá este fin de semana por primera vez varias pruebas a nivel nacional de paddle surf. El embalse de Cubillas se convertirá en un punto de encuentro para todas las personas aficionadas a esta modalidad deportiva.

Los Granada Sup Games, que comprenderán el Campeonato de España de velocidad de Sup 2022, se iniciarán el 30 de abril a las 9:00 horas, siendo esta prueba la primera de las tres que componen la Copa de España de Velocidad de Sup de la Federación Española de Surf. Esta prueba será puntuable para la Liga Fesurfing CMS del Circuito Mediterráneo. El Campus Sup Race Universidad de Granada, puntuable para la Liga Fesurfing Costa del Sup Andalucía, se celebrará el domingo 1 de mayo.

Durante estos dos días, se darán cita en el Campus Náutico de la Universidad de Granada deportistas procedentes de todos los puntos de España, como Antonio Morillo, Manuel Hoyuela y Esperanza Barreras, competidores del Top 10 nacional. Igualmente, participarán clubs como Parres Watersports, Mar Balear, Or Training o Mera entre otros. Todo ello promoverá la confluencia entre auténticas promesas del Stand Up Paddle Nacional y la participación de deportistas amateur en esta práctica deportiva bajo un formato de competición.

Categorías

En la categoría de adultos (masculina y femenina) se acogerán seis categorías: Élite, Máster, Kahuna, Gran Kahuna, Promoción (Amateur) y Deporte Adaptado. En el Campus Sup Race Universidad de Granada se añaden las categorías Universitaria y Carrera Popular. Las categorías de menores (masculina y femenina) irán desde los sub 8 hasta los sub 18.

Recorrido

El recorrido en los Granada Sup Games consta de un circuito Tipo 1, en el cual los participantes deberán realizar un recorrido en línea recta que tendrá una longitud aproximada de 200 metros. La competición se desarrollará por mangas y en dos fases, una clasificatoria y una fase final.

En el caso del Campus Sup Race Universidad de Granada, el circuito para la realización de la prueba Race o de larga distancia tendrá una longitud que irá variando desde los 12 kilómetros hasta los 500 metros.