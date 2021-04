Una gran actuación de Lluís Costa permitió al Covirán Granada dar un paso casi definitivo para terminar entre los cuatro primeros en la Fase de Clasificación. El conjunto de Pablo Pin se encomendó al base catalán que lideró a los suyos, en especial en el segundo y último cuarto, ante el colista del grupo, un Palencia que plantó cara. Se venció por un punto, (71-72), en un choque en el que los granadinos no tuvieron regularidad en su juego en varias fases. Pero se ganó y son ya seis los triunfos en esta segunda parte de la temporada.

Le costó entrar en el partido al conjunto nazarí. Los vestidos de verde, en homenaje al patrocinador principal del equipo, no estuvieron finos en el arranque del choque. Pese a ponerse por delante gracias a una bandeja de Christian Díaz y a una canasta de Manu Rodríguez tras asistencia del canario, a partir de ahí fue el cuadro palentino el que mandó en el marcador.

Sin triples

Y fue así porque la fluidez brilló por su ausencia en el ataque de los de Pin. Demasiadas pérdidas, cuatro, y una mala selección de tiro provocó que los de Arturo Álvarez dominaran el electrónico gracias, principalmente, a la calidad del escolta argentino Luciano Massarelli. Cinco puntos seguidos junto a un mate de Sean Smith provocaron un primer parcial de 7-0 que se vio ampliado a 11-2 para un global de 13-6. El nulo acierto desde 6,75, con cero de seis intentos, cortocircuitó el juego en cancha delantera ante un Palencia en el que casi todos anotaban. De hecho, la valoración entre ambos conjuntos al término de los primeros diez minutos reflejó la diferencia de acierto, 21-5. Con un Edu Gatell motivado ante su ex equipo, Xavi Rey y un triple de Aitor Zubizarreta dejaron la renta de los locales en ocho puntos al término del primero periodo.

El conjunto de Pablo Pin logra un triunfo que puede ser clave de cara a la recta final

Había que mejorar muchas cosas para, al menos, no salirse del encuentro tan pronto. El técnico del Covirán tiró de la experiencia de Alejandro Bortolussi, que volvió a jugar tras sus problemas físicos, pero fue Lluís Costa el que asumió la responsabilidad. Gatell y Murphy recortaron con cuatro puntos consecutivos la diferencia de los castellanos-leoneses pero fue el base catalán el que cambió el choque. Dos triples consecutivos y un 1+1 permitieron voltear el electrónico con la ayuda de Bropleh, alcanzando un parcial de 0-10 que llevó a los granadinos a mandar en el duelo. De hecho, fueron doce los puntos que Costa anotó de manera consecutiva de los 18 de su equipo en el segundo cuarto.

Buena defensa

Sin embargo, el Destino Palencia hizo la goma y no se fue del encuentro, llegándose al descanso con una renta de cuatro puntos (25-29). Pero había un objetivo claro: mejorar los porcentajes en el tiro. Porque un 36% en lanzamientos de dos y un 18% en triples no era la mejor carta de presentación para sumar una nueva victoria a domicilio, aunque sea el colista del grupo de clasificación y ya no tenga opciones de jugar play off por el ascenso a la Liga Endesa. Eso sí, la defensa tenía que ser la misma que en los diez minutos previos al receso, en los que dejó a su rival en tan sólo seis puntos anotados.

Ese era el camino para ganar el partido, el trabajo atrás. Sin embargo, todas las buenas sensaciones defensivas mostradas quedaron en nada en el tercer cuarto. Sobre todo porque los palentinos tuvieron en la figura del pívot Sasa Borovnjak a su líder. El serbio fue una pesadilla para los de Pin, que no supieron pararle en diez minutos en los que estuvo muy acertado anotando once puntos de todas las formas. Una preocupación más junto a Sean Smith, hijo del ex internacional por España Mike Smith. Ambos se bastaron para voltear el marcador.

Turno de Bropleh

Menos mal que en la plantilla del Covirán siempre hay jugadores que aparecen en momentos críticos. Unas veces es Fall, otras Costa y en este periodo le tocó el turno a Thomas Bropleh. El de Denver decidió con ocho puntos que el Destino Palencia no se marchara, logrando mantener la igualdad en un periodo en el que un parcial de 6-0 permitió a los locales comandar en el electrónico. Y es que los de Arturo Álvarez anotaron en 10 minutos los mismo puntos que en los 20 anteriores, 25, dejando en evidencia una defensa nazarí a la que le costó mucho frenar a las piezas claves locales.

Cuatro triples seguidos de Lluís Costa en el último cuarto lanzaron al Covirán en el marcador

Con cuatro puntos abajo se llegó al tramo decisivo. Bortolussi e Iriarte lograron empatar el duelo a 50. Se iniciaba así un partido nuevo. Y como ocurrió en el segundo cuarto, emergió la figura de Lluís Costa. Un triple del MVP de la fase regular en el grupo B de la LEB Oro volvió a poner por delante al Covirán (52-53). Fue el inicio de una actuación impresionante con cuatro triples de manera consecutiva y una enorme asistencia a Germán Martínez para acercar a su equipo al sexto triunfo de la segunda fase.

Ajustado

El técnico local paró el choque y Pin le pidió a los suyos una buena defensa y ritmo en ataque, porque cuando ocurrió se distanciaron en el marcador. Pareció que el final iba a ser plácido pero apareció la figura de Preston Purifoy. Cinco puntos seguidos, con triple incluido, puso la emoción en el último minuto. Un palmeo de Alex Murphy a 39 segundos sonó a victoria pero Purifoy anotó. En la siguiente acción, Lluís Costa perdió el balón. Restaban 19 segundos y Palencia tenía la opción de igualar la contienda. Pero el playmaker catalán se desquitó recuperando el balón con una gran defensa. Además, junto a Iriarte, anotó dos tiros libres claves que hicieron inútil el triple de Massarelli sobre la bocina.

Quedar entre los cuarto primeros podría confirmarse este fin de semana cuando jueguen el resto de equipo pero muy mal lo tendrían que hacer los de Pin para no gozar del factor cancha a favor en el play off previo a la Final Four. Costa marcó el destino en Palencia.