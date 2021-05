La sexta victoria del Covirán Granada en la segunda fase le acercó un poquito más a contar con el factor cancha en el play off de clasificación para la Final Four. Un triunfo que costó en un irregular encuentro en el que los de Pablo Pin no pudieron despegarse casi nunca en el marcador. Pero en esta parte de la temporada lo importante es sumar y los de Pin lo están haciendo. Se encuentran terceros empatados con Coruña, que tiene a favor el average particular con los rojinegros, y no será fácil subir alguna posición más, por lo que el objetivo debe ser, como mínimo, mantener la tercera plaza.

Ahora mismo, el rival de los nazaríes en el play off sería un viejo conocido, Alicante, con el que ha mantenido a lo largo de la trayectoria del club más de un duelo intenso y de dura rivalidad. Ambos se conocen a la perfección pero en las dos jornadas que restan todo puede cambiar. Lo importante es que se sigue en dinámica positiva, se le ha perdido el respeto a los equipos del Oeste y tal y como se ha planteado el sistema de competición, la plaza de ascenso a la ACB está muy abierta. El claro triunfo ante Breogán ha dado ese grado de confianza necesario para creérselo. Pero siempre con humildad.

Grande o no grande

Esa humildad que quiso reflejar Pablo Pin en sus declaraciones al término del choque en Palencia. El técnico granadino señaló que el Covirán “no es un grande de la categoría, sí un conjunto medio-alto y el que no quiera ver eso es porque no quiere hacerlo”. Y es que cada vez se habla más fuera de la ciudad de las opciones de subir de la entidad granadina. En el deporte todo puede pasar pero Pin es consciente que atribuirle a su equipo esa presión extra no es beneficiosa porque luego llegan las decepciones.

En Palencia, los de Pin no arrancaron bien, reaccionaron y cuajaron un gran segundo cuarto permitiendo que su rival anotara tan sólo seis puntos. Pero tras el descanso, todo cambió y en el tercer cuarto recibió nada menos que 25 puntos, los mismos que en toda la primera parte. Esa irregularidad, que bien es cierto que no es fácil de evitar, es lo que deben reducir al máximo porque cuando esté juego el pase a la Final Four esas rachas negativas pueden costar muy caro.

El público

El club le envió en la mañana a sus abonados un correo electrónico en la que les informó que hasta este miércoles, que será cuando se realice una actualización de la situación epidemiológica en la que se encuentra Granada, no se sabrá si habrá público en el Palacio de Deportes para el próximo partido. Será el domingo a las 12:30 horas frente al Real Valladolid Baloncesto. Quizá para el duelo ante los pucelanos la presencia de aficionados no sea tan determinante pero de cara al play off no es lo mismo competir con los más fieles en las gradas que no hacerlo. La situación puede variar mucho. Al igual que en la Final Four, de la que no se sabe donde se disputará teniendo en cuenta los requisitos que exige la Federación Española de Baloncesto, pero que puede decantar el triunfo de un lado u otro.