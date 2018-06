¿Qué le pasa a Messi?

¿qué le pasa a Lionel Messi? El enigma que desvela al mundo de fútbol no encuentra una única respuesta después de que el crack luciera ausente en la goleada por 3-0 que sufrió Argentina a manos de Croacia, un resultado que dejó a Messi y a su selección al borde de la eliminación en Rusia.

Un MAL DEBUT, EL PENALti fallado; ¿mucha PRESIÓN?

Messi comenzó con mal pie el torneo. Ante una novata Islandia no pudo convertir y falló un penalti que pudo significar el 2-1. Tras el empate a un gol, asumió culpas. "Me siento responsable por no haber ganado los tres puntos", dijo. Si el capitán había llegado con presión a la que podría ser su última Copa del Mundo, en esos 90 minutos iniciales cargó miles de toneladas más sobre sus espaldas que lo hicieron caer en un bajón anímico. Evitó mostrarse en los días siguientes y sólo reapareció en las horas previas al crucial choque con Croacia.

¿NO ENCUENTRAn A LOS SOCIOS IDEALES DE MESSI?

Desde siempre, el desafío de los ocho técnicos que alternaron en la selección argentina desde el debut de Messi en un Mundial en Alemania 2006 fue hallar el equipo ideal para que el delantero brille como en el Barcelona. Pero una y otra vez fracasaron en la búsqueda de quien abastezca al crack. "Nos costó mucho hacerle llegar la pelota a Leo", reconoció el jueves el seleccionador Jorge Sampaoli. "Trabajamos todo el tiempo para darle la pelota a Leo, pero el rival también lo hace para que no le llegue", justificó. Lo cierto es que el arquero Willy Caballero tocó el balón casi la misma cantidad de veces que Messi durante el partido con Croacia según las estadísticas de Opta: 49 del capitán frente a 43 toques del meta.

¿cristiano ronaldo le puso muy alto el listón?

Su histórico archirrival Cristiano Ronaldo debutó un día antes que Messi y anotó los tres goles del empate de Portugal con España. Convirtió de penalti, de cabeza y de tiro libre. Veinticuatro horas más tarde, Messi erró una pena máxima, falló en varios tiros libres y no pudo convertir ni un gol a Islandia. La estrella del Madrid volvió a ser la figura del 1-0 a Marruecos el miércoles. Y Messi casi no apareció el jueves frente a Croacia. "Hablar de comparación incomoda el momento de Leo", dijo Sampaoli.

¿ATRAVIESA MESSI UNA CRISIS PERSONAL?

Los rumores sobre la crisis personal que estaría atravesando Messi crecieron repentinamente en los últimos días, en especial vinculados a problemas matrimoniales con Antonela Roccuzzo. Messi fue uno de los tres jugadores que no recibió la visita de sus familiares el domingo 17 en el búnker albiceleste para festejar el Día del Padre en Argentina. Cuando las versiones explotaron en los medios, en cuestión de horas la esposa del capitán posteó un cariñoso mensaje de apoyo junto a una foto de la pareja con sus tres pequeños hijos que Messi respondió de inmediato con un "Los amo".

¿MESSI ESTÁ CERCA DE UNA NUEVA RENUNCIA?

El capitán argentino ya renunció en junio de 2016, tras perder su tercera final consecutiva. Pero dio marcha atrás poco tiempo después, ilusionado con jugar en el Mundial. Este año no quiso dar precisiones sobre su futuro en la Albiceleste, pero le aclaró al diario Sport que su continuidad dependería de cómo resultara la experiencia en Rusia.