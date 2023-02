Así le fue en la pasada jornada al principal club de Granada de hockey sobre patines

El Club Hockey Patines Cájar no pudo vencer al CP Alcobendas este pasado fin de semana en un encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de la OKLiga Bronce, derrota que le hace bajar un puesto en la tabla clasificatoria a los metropolitanos.

El partido no pudo comenzar de mejor manera para los granadinos, que se adelantaron por partida doble en el marcador. Parecía que iba ser un partido dominado por el equipo local sin embargo, el cuadro madrileño no se dejó amedrentar por la situación de verse por debajo del marcador y no bajó los brazos a pesar de la superioridad mostrada por el CHP Cájar. Así, en los últimos minutos de la primera parte los madrileños consiguieron recortar la ventaja con un gol en una de las pocas ocasiones generadas en esta primera mitad, llegando al descanso con un marcador de 2-1 a favor del conjunto cajareño.

Segunda mitad

Al comienzo de la segunda parte la dinámica fue bastante similar a la de la primera mitad. El cuadro local dominó el juego con grandes ocasiones que fueron abortadas por una espectacular actuación del portero visitante Mario Vaamonde, esto le dio más confianza a sus compañeros que consiguieron empatar y más tarde adelantarse en el marcador, dejando un 2-4 que significó la tercera derrota en casa en toda la temporada.