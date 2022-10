El Patín Cájar logra el segundo triunfo del curso

El Club Hockey Patines Cájar logró la segunda victoria de la temporada en un duelo de la tercera jornada de la OKLiga Bronce. Fue un triunfo muy sufrido contra el CP Irlandesas (3-1) en el que destacaron Alberto Mesas, que anotó dos tantos, y Manu Ocaña autor del tercer tanto. No obstante, de no ser por el portero Moisés Iáñez, que tuvo un papel protagonista, el resultado final habría sido distinto.

Fue un partido muy igualado entre los dos equipos andaluces de la categoría que se conocen muy bien. Al descanso se llegó con una ventaja mínima de 1-0 para el CHP Cájar, lo que provocó una segunda parte muy emocionante donde el cuadro cajareño siempre fue por delante en el marcador para concluir con el 3-1 final.

Otros resultados

Por lo que se refiere a las categorías base de la entidad granadina, también hubo jornada. El rival en la segunda jornada de la Liga Andaluza fue el CP Irlandesas. En la categoría juvenil, el equipo A no pudo pasar de un empate a dos en un partido igualadísimo y muy emocionante. Posteriormente, el juvenil B consiguió la victoria por 5-3 contra el CP Irlandesas B. El cruce entre los juveniles A del Cájar y B del Irlandesas se saldó con triunfo granadino mientras que el B de la entidad granadina cayó ante el A rival.

En alevines los equipos A y B del CHP Cájar lo dieron todo aunque no consiguieron ganar en ninguno de los dos partidos disputados. Las categorías base terminarían con otros dos partidos de alevín obteniendo un empate del alevín A y una nueva derrota del alevín B.