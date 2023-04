El cuadro granadino del CHP Cájar no pudo con el Sporting Alcoy en tierras alicantinas

En una cómoda posición, con la permanencia asegurada y a falta de tres jornadas para la conclusión de la LigaOK Bronce, el CHP Cájar se desplazó a tierras alicantinas para enfrentarse al CP Sporting Alcoy. El partido comenzó con un gol en contra que no apagó las ganas de ganar el partido para el equipo granadino, que disfrutó de grandes ocasiones que no supieron aprovechar llegando al descanso con un 1-0 al final de la primera parte.

En el inicio de la segunda parte comenzó dominado el cuadro cajareño pero su insistencia no obtuvo el premio de lograr empate. Sin embargo su rival, en una gran jugada colectiva subió el 2-0 en el marcador. Pero los jugadores del CHP Cájar confiaron en la remontada y empezaron a generar grandes ocasiones que no consiguieron materializar, todo lo contrario que los alicantinos, que aprovecharon los espacios generados por la presión ejercida y acabaron cerrando el partido con un marcador de 4-1.

Equipo juvenil

Por su parte, el equipo juvenil se encuentra inmerso en la preparación de la fase sector, que se disputará en Rivas-VaciaMadrid los próximos días 21, 22 y 23 de abril en la pista del CP Rivas Las Lagunas. El equipo granadino inaugurará el torneo este viernes a las 9:00 horas contra el CP Alcobendas.