Los compañeros de Jordan Pickford no podían dejar de darle las gracias al portero inglés tras el partido ante Colombia. No importaba que estuviera hablando con los periodistas: algunos le daban una palmada al pasar y otros hasta le besaban la cabeza.

El joven portero del Everton se convirtió, en cuestión de días, en casi un héroe nacional en Inglaterra. Y no es para menos: en gran medida gracias a él, los Pross pudieron ganar una serie de penaltis por primera vez en un Mundial, abrirse camino en un sector del cuadro que dispara las ilusiones de los ingleses y soñar hoy con alcanzar una semifinal.

"Le di las gracias tras el partido. Siempre voy a estar en deuda con él", reconoció Jordan Henderson tras la tanda que Inglaterra ganó el martes ante Colombia en Moscú. Henderson falló su penal, pero un disparo de Uribe que dio en el travesaño y una espectacular tapada de Pickford a Bacca le salvaron el pellejo.

El diálogo entre Henderson y Pickford tuvo un guiño cómplice, ya que los dos comenzaron sus carreras en el Sunderland. Dos Mackems, como se les conoce en el Reino Unido. "Para eso somos compañeros, ¿no?", le respondió entonces Pickford, según contó a los periodistas. "Estamos todos juntos en esto".

No mentía Pickford cuando hablaba de trabajo en equipo, ya que el propio portero del Everton contó con la ayuda de profesionales que tenían estudiados a los lanzadores colombianos. Las respuestas estaban escondidas en una botella colocada debajo de una toalla. "Sabía que Bacca tenía una tendencia en los penaltis de haberlo visto otras veces. Confié en mi instinto y fui en esa dirección con las manos firmes", reveló.

Pero el puesto de portero inglés nunca ha sido sencillo y Pickford lo sufrió en carne propia. Se ganó el 1 semanas antes del Mundial en una apuesta arriesgada de Gareth Southgate, que decidió prescindir del veterano Joe Hart. Pero en Rusia vivió algunos momentos de zozobra, en especial tras la derrota ante Bélgica. El portero rival, Thibaut Courtois, apuntó tras el encuentro a Pickford y sus 1,85 metros de estatura. "Es diez centímetros más pequeño que yo. Yo creo que sí lo hubiera atajado", dijo Courtois sobre el espectacular gol que anotó Adnan Januzaj en el tercer partido de la fase de grupos.

Los comentarios generaron un debate en medios ingleses y el sensacionalista The Sun apuntó que Pickford es "dos huevos de chocolate Cadbury" más pequeño que Courtois. "No me importa si no soy el portero más alto, tengo potencia y habilidad. Se trata de estar acertado en el momento justo y yo lo hice", dijo Pickford.