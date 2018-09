Una plantilla 'rara avis'

A una semana de que arranque la competición en la LEB Oro -aunque el Covirán lo hará dos días más tarde al debutar el domingo día 7 en casa ante el Orense-, las plantillas de los equipos de la categoría están prácticamente configuradas. Pocos son los retoques que se están realizando en estos últimos días ante el inminente inicio de la Liga. Pero si se analizan los dieciocho equipos inscritos, hay un dato que sobresale por encima de todos. Y no es otro que la apuesta del conjunto presidido por Óscar Fernández-Arenas por el producto nacional.

Mantener el bloque de ocho jugadores de la pasada campaña ha hecho que el margen de maniobra a la hora de fichar quede muy reducido, de ahí que para las cuatro incorporaciones se hayan buscado jugadores que conocen la categoría y además sean españoles. La experiencia en el club en los últimos años con los jugadores no nacidos en España no ha sido del todo satisfactoria y quizá por ello Pablo Pin, como director deportivo y entrenador del primer equipo, ha optado por lo más conocido antes que por arriesgar a que salga 'rana' un fichaje.

Equipos como el Real Betis o el Araberri apenas tienen jugadores españoles

Pero la estructura del Covirán esta temporada no es nada habitual en la LEB Oro. Tan sólo hay que echar un vistazo a las plantillas de sus rivales para comprobarlo. En el cuadro rojinegro únicamente Alejandro Bortolussi no ha nacido en nuestro país, aunque lleva ya muchos años compitiendo en las ligas FEB y tiene la nacionalidad. De hecho, junto al rival de mañana en el Memorial José Enrique de la Cruz, el Real Canoe, el Covirán es de los pocos que no tienen norteamericanos, ni serbios, ni croatas, ni lituanos, ni letones y un largo etcétera de jugadores procedentes de países que en varios casos relegan a los jóvenes jugadores españoles a categorías como la LEB Plata.

En especial, destaca el Real Betis, que cuenta con hasta nueve jugadores foráneos, algunos nacionalizados y sólo tres patrios (Lluís Costa, Dani Rodríguez y el granadino Pablo Almazán). El mismo número tiene Araberri, que tiene a tres estadounidenses y dos canadienses, entre otros. Con un total de ocho extranjeros se encuentra el Leyma Coruña, con hasta cuatro estadounidenses; seguido del Levitec Huesca con siete. En equipos como Bilbao, Melilla, el filial del FC Barcelona, Valladolid y Cáceres media plantilla ha nacido fuera. Como curiosidad, el Liberbank Oviedo cuenta con hasta dos finlandeses o TAU Castellón con un japonés.

Por nacionalidades, como es tradicional, Estados Unidos encabeza una teórica lista pero países como Senegal, Lituania, Letonia, Serbia y Bosnia, entre otros muchos, completan un crisol que tiene en el australiano Obi Kyei, del Força Lleida, al más exótico sobre todo por la distancia entre su país de origen y el lugar donde desarrolla su carrera deportiva.

Y todo ello teniendo en cuenta que cuando se creó la LEB Oro, la idea era apostar por la cantera, pero el paso de las temporadas ha dejado claro que la idea inicial quedó en nada...salvo en el Covirán. Una rara avis.

El Betis Energía Plus cerró ayer su plantilla tras reforzarse con Mamadou Samb, un pívot de 2,08 metros que tiene experiencia en la ACB. Formado en los escalafones inferiores del Barcelona, el jugador estuvo la pasada campaña en el Melilla donde disputó 48 partidos entre liga regular y play off, promediando 8,7 puntos y 5,3 rebotes. Samb aportará poderío interior y capacidad de rebote además de intimidación.

La semana de entrenamientos del Covirán ha discurrido con dos incidencias en forma de pequeñas lesiones. Se trata de Josep Pérez y David Iriarte que se han perdido un par de sesiones por molestias físicas pero ayer entrenaron con el grupo con normalidad y podrán jugar mañana ante el Real Canoe.