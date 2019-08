La plata de Paquillo Fernández cumple quince años

El ex marchador Francisco Fernández 'Paquillo' está de aniversario. El pasado martes se cumplieron quince años desde que se vistió de plata en los Juegos Olímpicos de 2004. "Cada año que pasa lo veo más lejano y más importante", comentó en una entrevista concedida a Granada Hoy.

El accitano confirmó que ahora valora mucho más el triunfo con olor a laurel que consiguió en la capital de Grecia. Los años pasan y no en balde. En palabras de Fernández, "me parecía 'fácil' conseguir medallas cuando estaba compitiendo porque era algo que pasaba prácticamente todos los años. Ahora me doy cuenta de que era realmente complicado". De hecho, lograr colgarse una presea olímpica no es nada sencillo: "Casi todo el mundo estaba entrenado para conseguirlo y luego sólo lo lograban tres personas".

No sólo una medalla

Lo que sucedió el 20 de agosto de 2004 "no es solamente la medalla olímpica, sino la medalla olímpica en Atenas, la cuna de los Juegos", explicó entusiasmado Paquillo. Ese día, además, las zapatillas de 48 atletas estrenaron el estadio Olímpico, que había sido remodelado para la fecha. Y el accitano, junto al italiano Ivano Brugnetti y el australiano Nathan Deakes (primero y tercero, respectivamente), se coronó con laurel "en ese podio tan simbólico que no se ha vuelto a ver".

Como remate, Paquillo se confirmó como el primer deportista granadino que conseguía un metal olímpico. "Tengo que estar orgulloso de haber hecho algo que nadie antes había conseguido en la provincia de Granada. Es un honor", añadió.

La carrera celebrada en Atenas no fue fácil para nadie. En concreto, el atleta de Guadix admitió que "me vi fuera de la medalla en el kilómetro 15". Pero un kilómetro más adelante, Fernández se superó a sí mismo al pensar: "No me voy a quedar con la de chocolate. Cuarto es buena posición, pero no se hace historia". Así, el atleta realizó un esfuerzo que lo llevó a luchar por el oro a lo largo del último tramo de la prueba. Finalmente, Brugnetti pudo más y terminó, por poco, antes que él. Aun así, "es una plata que me supo a oro porque había sido un año duro que no se me va a olvidar nunca", señaló Paquillo.

Superación

En efecto, el granadino comenzó el año 2004 con una fractura por estrés en el pie derecho, lo que lo obligó a perderse el Mundial de Naumburgo (Alemania). Cuando se recuperó y retomó sus entrenamientos de cara a los Juegos, Manuel Alcalde, su descubridor, entrenador y "segundo padre" para él, falleció víctima de un cáncer. "Preparé las Olimpiadas solo, con las líneas generales que me había dejado Manolo, pero era un novato, apenas sabía cómo aplicar en mí esos entrenamientos", confesó el medallista.

Por tanto, tras ochos meses repletos de contratiempos, se podría decir que esa medalla lleva el nombre de la superación "por las ganas que tenía de demostrar que podía sacarla adelante".

Nuevos retos

Tras retirarse del deporte profesional en 2013, Paquillo Fernández comenzó a entrenar a distintos marchadores. Entre ellos se encuentran los guatemaltecos Mirna Ortiz y Erick Barrondo. Ambos compitieron en los Juegos Panamericanos que se han celebrado desde el 26 de julio al 11 de agosto. Ortiz logró colocarse en el segundo puesto en la prueba de 50 kilómetros marcha. "Estoy muy contento por Mirna porque es una plata en una distancia nueva y se está viendo el trabajo que estamos realizando", destacó el actual entrenador.

Tras la competición disputada en Lima, los dos atletas sudamericanos ya están pensando en el Mundial de Atletismo de Doha, que se celebrará del 27 de septiembre al 6 de octubre.