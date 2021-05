Fin de semana intenso para los equipos granadinos en los distintos deportes

Los distintos deportes en los que participan los equipos granadinos están llegando al final pero muchos se juegan su futuro. Es el caso del Balonmano Maracena, que necesita ganar al Triana o el Sima Granada.

Atletismo

María Pérez y Amezcua, en el Europeo de marcha

Dos atletas granadinos participarán este fin de semana en el Campeonato de Europa de marcha por equipos que se celebrará en Podebrady, la última oportunidad para definir el equipo olímpico y para medir las posibilidades de los atletas españoles en los Juegos de Tokio. Se trata de la orcense María Pérez, que participará en la prueba de 20 kilómetros marcha y Alberto Amezcua, que lo hará en la misma distancia. Ambos tienen plaza asegurada para los Juegos Olímpicos pero quieren demostrar que se encuentran en un buen momento a menos de tres meses de la cita en Japón. María Pérez competirá este domingo a las 13:30 y Amezcua dos más tarde.

Fútbol americano

Los Lions, a dar la sorpresa en Hospitalet

Los Granada Lions se enfrentarán al equipo más fuerte de la categoría, los Pioners de Hospitalet, todo un histórico del fútbol americano español. Los leones afrontan con toda la ilusión posible este partido, conscientes de que será un partido más que duro ya que, por ejemplo, en las filas de Pioners se encuentran algunos jugadores que formarán parte de Barcelona Dragons, la franquicia que participará en la liga de reciente creación, la European Football League. A pesar de la dificultad del partido, los Lions no tienen ninguna presión ya que la simple disputa de este partido, unas semifinales nacionales para el ascenso a la máxima categoría, es un premio al duro trabajo de una temporada difícil y atípica. Los catalanes han arrasado a todos sus rivales en la fase regular. Además, es una buena oportunidad para calibrar el verdadero nivel deportivo de la plantilla para fijar un objetivo adecuado de cara a la próxima temporada. Será este sábado desde las 17:00 horas.

Baloncesto en silla de ruedas

El Covirán busca el ascenso a Primera

Churriana de la Vega se convertirá durante en fin de semana en el epicentro de la fase de ascenso a Primera División del baloncesto en silla de ruedas. El formato será una Final Four cuya primera semifinal medirá al Covirán Churriana Inclusivo by Fundación CB Granada con el filial del Servigest Burgos. Para alcanzar esta Final Four, el conjunto churrianero terminó la temporada regular en segunda posición, lo que les permitió jugar una segunda fase que se celebró en Reus y que culminó con pleno de victorias para los pupilos de Rafa Jiménez, que lograron vencer a CE BCR CEM L´Hospitalet, CE Costa Daurada y Cocemfe Castelló BSR respectivamente. Por su parte, el filial del Servigest Burgos terminó la temporada regular en primera posición. El duelo será este sábado a las 17:00 La segunda semifinal enfrentará al Cludemi Fundación UDA con el CE Costa Daurada. Los dos equipos vencedores accederán a la gran final, que se celebrará mañana a las 12:00 horas.

Balonmano

El Maracena, sin confianza ante Triana

El Balonmano Maracena-La Esquinita de Javi afronta la penúltima jornada de la liga regular recibiendo este sábado (19:00 horas) en el Pabellón de la Ciudad Deportiva al Balonmano Triana. Los de Javier Elvira necesitan el triunfo para mantener la segunda plaza y depender de sí mismos en la última jornada. Los sevillanos se encuentran en la zona baja de la clasificación, por lo que el técnico maracenero espera que sus jugadores no se confíen. La idea de los metropolitanos es seguir la misma línea de resultados y juego, con la participación de todos los jugadores que garantiza una mayor intensidad. De vencer, los de Elvira acudirán la semana que viene a Madrid para medirse al Safa dependiendo de sí mismos para jugar la fase de ascenso.

Fútbol sala

El Sima Granada busca la clasificación para la Copa

Tras quedarse a las puertas de optar a la fase de ascenso del play off de ascenso en una descomunal segunda fase, los de Rafa García buscan cerrar una sobresaliente temporada clasificándose para la Copa del Rey de la próxima temporada. El conjunto rojiblanco afronta un nuevo envite en Sevilla ante el Nazareno de Dos Hermanas, que poco a poco ha ido despertando en la segunda fase, llegando en forma al choque. Rafa García analiza así el choque: “Disputamos un encuentro fuera de casa complicado. Sabemos de la importancia del partido, así como que el equipo rival en su pista es muy fuerte, con jugadores experimentados en la categoría y con mucho talento. Tendremos que hacer un buen trabajo para poder sumar una victoria que nos metería en Copa del Rey”.

Sobre el rival manifiesta que “tienen muchísimo potencial ofensivo, con buenos jugadores elaborativos, con un buen juego de cinco”. Es por ello por lo que espera que su equipo “tenga el mando del partido, con mayor solvencia en el juego, buscando también evitar errores que nos han llevado a resultados que no queríamos. Queremos ganar el partido para cerrar el pase”. Respecto a las bajas, el Sima Granada acude a la cita con las ausencias de Jorge, Nano y Miguel Fernández.