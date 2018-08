"La presión me la pongo yo"

Lejos de las luces que la apuntaron en la edición del año pasado, cuando accedió por primera vez en su carrera al número 1 del mundo, Garbiñe Muguruza parece pasar inadvertida frente al alto perfil que rodea a otras estrellas antes de su estreno de hoy en el Abierto de Estados Unidos.

"Es muy diferente. El año pasado lógicamente fue mucho más excitante, pero no pienso en eso", reconoció la tenista nacida en Caracas hace 24 años. "Lo veo como una oportunidad para jugar bien y volver a estar en los puestos de arriba. Aquí siempre hay un objetivo, sea cual sea".

Desde que llegó a la cima del ranking, Muguruza sólo pudo levantar un trofeo, en Monterrey, donde no se tuvo que enfrentar a ninguna jugadora ubicada entre las 40 mejores, y su balance del año indica un pobre 22-13. Y la propia jugadora lo reconoce.

"Está siendo un año complicado. Uno trabaja duro y siempre espera que los resultados salgan, y hay algunos años que salen mejor que otros. He tenido buenos momentos este año y momentos no tan buenos, pero todavía queda tiempo. No para arreglarlo, pero sí me quedan varios torneos para volver a encontrar buenas sensaciones", se esperanzó la campeona de Wimbledon 2017, que detalló las razones que conspiraron contra su rendimiento.

"Se debe a una serie de cosas", remarcó Muguruza. "Me he estado entrenando bien, me he preparado bien, pero a la hora de jugar los partidos no se ha dado. Luego tuve unas molestias en el brazo y tuve que parar un poco para intentar curarme. Creo que pasa un poco por eso".

A pesar de los malos resultados, la ganadora de Roland Garros 2016 se muestra paciente, aunque reconoce que le cuesta mantenerse enfocada cuando los triunfos no llegan. "Es complicado, pero al final forma parte de esto. Intentas seguir entrenando y sabes que al final todo pasa. Si sigues una buena línea, los resultados vendrán. Temprano o tarde, pero llegarán. Simplemente intento ser positiva".

Que los focos no le apunten se podría tomar como una cuestión positiva, como para que la presión se pueda disipar, pero la propia tenista asegura que no sea algo que la afecte. "Normalmente la presión me la pongo más yo que la gente. No sé si es bueno o malo, pero es así", remarcó la duodécima favorita en el cemento neoyorquino.

"Quizás tenga menos expectativa que el año pasado, eso es cierto, pero yo estoy en mi mundo, intento prepararme lo mejor posible y ser realista con la situación: saber que en los últimos torneos, casi desde Wimbledon, no he podido competir", enfatiza.