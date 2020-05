La púgil granadina Jennifer Fernández, con la Selección

La púgil granadina Jennifer Fernández va a ser una de las integrantes de la concentración que la selección española de boxeo va a llevar a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada desde mañana miércoles hasta el día 21 del próximo mes de junio.

La boxeadora retomará así su preparación de cara a hacer realidad su sueño de ser olímpica en Tokio 2021. ‘Bam Bam’, que es como se la conoce en el mundo del boxeo, ha sido citada por los seleccionadores Rafael Lozano y Carlos Peñate, quienes juntarán de manera escalonada hasta el viernes a los diez integrantes del combinado nacional masculino y a cuatro púgiles del femenino.

La boxeadora vuelve a ponerse a las órdenes de Rafael Lozano y Carlos Peñate

El pasado mes de marzo, Jennifer Fernández y el resto de los integrantes de la selección tuvieron que suspender la concentración que estaban llevando a cabo en el CAR de Sierra Nevada debido a la declaración del Estado de Alarma debido a la grave crisis sanitaria desatada con motivo del coronavirus.

Confinada

Desde entonces, la púgil se ha ejercitado en su domicilio de Armilla gracias a que el Spartan Fitness Box de Ogíjares le hizo llegar parte del material necesario para poder entrenarse con relativa normalidad. Durante este tiempo, ‘Bam Bam’ ha seguido de manera escrupulosa las indicaciones que le hizo llegar de la Federación Española de Boxeo.

Durante el tiempo del confinamiento, Jennifer Fernández tuvo conocimiento del aplazamiento del Mundial de París, en el que iba a competir por una plaza para Tokio. El evento, que se iba a celebrar del 13 al 20 de mayo podría celebrarse a principios de 2021.

Ilusión

De cara a la concentración que, a modo de ‘pretemporada’ va a comenzar de nuevo en el CAR, la granadina afirma que va "muy ilusionada y con mucha ambición". La púgil explica que "el entrenamiento en altura facilitará que podamos acelerar los plazos para recuperar el estado de forma ideal". Jennifer Fernández tiene claro que "tendremos que adaptarnos a todas las medidas de seguridad, pero esto no me preocupa".

Lo que sí le preocupa a la boxeadora de Armilla es hacer realidad su sueño de ser olímpica, aunque no a corto plazo: "Mi objetivo es ganarme plaza para los Juegos Olímpicos de París de 2024, pero no renuncio a ir a los de Tokio". De cara a la próxima cita olímpica, tiene claro que "mis rivales son más experimentadas y muchas de ellas tienen un excelente nivel".

A pesar de las dificultades, Jennifer Fernández se niega a "arrojar la toalla antes de tiempo". Para ella, lo importante es participar en la concentración de la selección española porque "voy a volver a tener la oportunidad de seguir mejorando".

"He aprendido muchísimo al lado de Rafael Lozano y Carlos Peñate. De hecho, siento que he crecido una barbaridad junto a ellos", subraya la púgil, que también reconoce que "me ha venido muy bien entrenar junto a chicos y chicas de tanto talento como los que forman la Selección".

Con su presencia en la concentración de Sierra Nevada, la granadina resalta que lo que le produce más felicidad es que "de una vez y por todas voy a poder dejar de entrenar sola en casa e ir con la Selección". Y deja un mensaje nítido: "Aunque soy muy ambiciosa y siempre quiero más, para mí es un sueño cumplido poder estar con el combinado nacional".