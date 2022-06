El incierto futuro del Raca Granada

La gran temporada recién finalizada realizada por el Raca Granada no parece que tenga visos de repetirse la próxima campaña. Los buenos resultados cosechados por el cuadro de Maribel Piñar, que ya ha anunciado que no seguirá al frente del cuadro granadino, han sido fruto del compromiso de un grupo de jugadoras que no volverán a jugar juntas en su gran mayoría ante los problemas económicos que han tenido a lo largo del curso y que pueden llevar al club a no salir a competir en la Liga Femenina Challenge.

Además de Piñar, ya han anunciado su marcha las argentinas Julieta Mungo y Andrea Boquete, ésta última máxima anotadora y reboteadora del Raca, que han regresado al BAXI Ferrol para intentar devolver al cuadro gallego a la máxima categoría del baloncesto femenino tras descender esta campaña de la Liga Endesa. Además, la veterana Patricia Benet todo indica que no seguirá al igual que la alero belga Heleen Nauwelaers, ya en su país. Junto a ellas, Sofía Roma que no logró desvincularse durante el curso, tampoco tendrá continuidad.

Todas libres

Todas las jugadoras contaban con un año de contrato por lo que quedan libres. De hecho, son muchas las que cuentan con ofertas tentadoras para poner fin a su etapa en Granada, entre ellas Marina Gea, que tiene varias opciones para seguir jugando fuera de su ciudad. Laura Arrojo, por su parte, no tendrá fácil compatibilizar su trabajo con el deporte y podría dejar de pertenecer a la disciplina del club colegial. Además, Andrea Alcántara se encuentra lesionada de larga duración.

En peligro la plaza

Entre tanto, la entidad granadina tiene hasta el 30 de junio para llevar a cabo su inscripción en la Liga Femenina Challenge por segundo año consecutivo algo que a día de hoy se ve harto complicado que se pueda llevar a cabo. De no hacerlo, Granada perdería una plaza en la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. De hecho, en caso de no poder cumplir con los requisitos que exige la Federación Española de Baloncesto, existen equipos interesados en ocupar dicho puesto.