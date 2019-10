El rally 1.000 Dunas arranca en Granada

La segunda edición del 1.000 Dunas Raid se celebra desde este sábado y hasta el próximo día 26 con salida y llegada en Granada. La organización de esta prueba, antesala del Dakar, corre a cargo del granadino Miguel Puertas, que cuenta en su haber la participación en once Dakar y el récord de haber conseguido terminar nueve de forma consecutiva.

La prueba contará con la participación de 42 pilotos de cuatro nacionalidades distintas. Entre ellos, cabe destacar la presencia de Joan Pedrero, top 5 en el Dakar.

También estará presente el holandés Paul Spierings, quien el año pasado en su primera edición del Dakar hizo una excelente participación situándose entre los 25 primeros. Asimismo, estarán en la línea de salida Jaume Betriu, varias veces campeón nacional de enduro, y la andorrana Margol Llobera, quien encabeza la representación femenina.

Los participantes recorrerán 2.500 kilómetros en siete días

Respecto a los pilotos granadinos hay destacar a Juan Jesús Sánchez Recio. Las empresas granadinas Energy-Indemniza y Corral & Vargas también han apostado por el 1.000 Dunas Raid con el patrocinio de dos equipos.

Acto de presentación

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, destacó durante el acto de presentación que "este fin de semana Granada se convierte en la capital española del motor con la celebración de dos pruebas tan importantes como el 1.000 Dunas Raid y el Rally de Tierra Ciudad de Granada", y añadió que "con el apoyo a esta competición ratificamos nuestra apuesta por todos los deportes y en todas las categorías".

El organizador de la carrera, Miguel Puertas, reconoció "el apoyo del Ayuntamiento de Granada, que es muy importante para consolidar este Raid que intentamos que tenga una gran proyección internacional". Para Puertas, "el 1.000 Dudas Raid es una prueba en la que predomina la resistencia, la navegación y la aventura, por lo no es sólo una competición deportiva, sino también una experiencia personal".

"Nuestra intención es popularizar el mundo del motor y p

Miguel Puertas "Es una prueba en la que predomina la resistencia, la navegación y la aventura"

rueba de ello es que junto a pilotos profesionales también participan otros que tendrán su primera experiencia en el raid. Esta es una prueba que une España con Marruecos y Granada es un punto privilegiado para alcanzar este objetivo", subrayó Puertas, quien para demostrar la dureza de la prueba dijo que "en el último Dakar se hicieron 2.800 kilómetros de especiales en diez días y nosotros hacemos en el 1.000 Dunas Raid 2.500 en siete días".

Joan Pedrero será una de las grandes atracciones del 1.000 Dudas. El piloto catalán ha ganado dos etapas del Dakar y ha sido otras dos veces veces top 5 del Dakar, lo que le convierte en uno de los mejores del mundo de la especialidad. Pedrero reconoció que "cuando Miguel Puertas me llamó no dudé en aceptar mi participación en el 1.000 Dunas Raid, porque lo conozco y sé que ha diseñado una prueba muy dura que me servirá para preparar el Dakar".