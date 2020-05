La reapertura del Estadio de la Juventud tendrá que esperar

Casi todas las instalaciones deportivas que regenta la Junta de Andalucía en toda la región volvieron a abrir sus puertas una vez que el Gobierno de España publicó la orden de flexibilizacion de algunas restricciones establecidas en el Estado de Alarma que todavía rige en toda España.

Entre las que todavía no tienen permiso para entrar en un funcionamiento condicionado está el Estadio de la Juventud, debido a la decisión gubernamental de que la provincia de Granada no pase a la denominada Fase 1 de la desescalada, por lo que continúa en la Fase 0 por lo menos durante esta semana.

En idéntica situación que Granada se encuentra Málaga, por lo que la otra instalación deportiva de la Junta que permanece cerrada es la Ciudad Deportiva de Carranque. Por lo tanto, la Junta de Andalucía ha podido abrir las instalaciones de su titularidad en las provincias de Almería, Huelva, Jaén y Sevilla.

Condiciones

A estas instalaciones deportivas podrán acceder los deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel, otros deportistas federados que no se incluyan en la clasificación anterior y deportistas no federados y personas que realicen actividad física no profesional. Por lo tanto, a estas instalaciones podrá acceder toda la población con reserva previa obligatoria y con un máximo del treinta por ciento de aforo. Quedan excluidas las piscinas y las zonas de agua.

El CEAR La Cartuja de Sevilla se diferenciará del resto de infraestructuras al ser un centro de alto rendimiento, por lo que los beneficiarios de esta instalación serán deportistas de alto nivel, así como deportistas federados, con un aforo máximo del treinta por ciento, además de entrenadores, que podrán realizar reuniones técnicas con no más de diez personas.

Las instalaciones deportivas andaluzas se encontraban cerradas desde el pasado 11 de marzo, día en el que la Secretaría General para el Deporte de la Junta envió un comunicado a las federaciones deportivas andaluzas en el que se les informaba del cierre temporal de las instalaciones adscritas a la Consejería de Educación y Deporte mientras las condiciones sanitarias no permitieran realizar la práctica deportiva habitual en condiciones de seguridad para trabajadores, deportistas y demás usuarios.