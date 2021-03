El reto personal de Javier López

El granadino Javier López es el único deportista andaluz que acude a participar en el Campeonato Mundial de Triatlón de invierno, que se celebrará en Andorra el próximo domingo.

La competición contempla las modalidades de esquí de fondo, carrera sobre nieve y bicicleta de montaña, pruebas que ha podido entrenar en Sierra Nevada con condiciones similares a las que se encontrará en Andorra: "He tenido la oportunidad de entrenar en una altitud que es similar a la que tiene el circuito, sobre unos 2.000 metros".

No obstante, para la preparación, el triatleta y profesor granadino ha partido con desventaja para "el segmento de bici de montaña sobre nieve, porque no hay circuitos específicos para ello por aquí cerca, por lo que me he tenido que buscar la vida y aprovechar cuando nevaba y coger la bici".

Un triatlón diferente

Estas tres modalidades complican la participación de otros deportistas de la región: "El triatlón de invierno no es muy popular en Andalucía, porque la nieve sólo la tenemos aquí en Granada. Espero que dándola a conocer se animen a probarlo".

Es la primera vez que el granadino se atreve en esta modalidad de triatlón en una prueba oficial. "He participado en otros tres campeonatos del mundo de larga distancia y modalidad de sprint, pero en el triatlón de invierno todavía no", señala López, que se encuentra ante un nuevo desafío: "Para mí es un reto personal. Voy a competir dentro de lo que es mi grupo de edad para clasificarme lo mejor posible, pero mi mayor motivación es probar una disciplina nueva y hacerlo lo mejor que pueda".

La ambición que tiene es lo que lo llevó a participar: "El hecho de estar en la competición es gracias a la Federación Española de Triatlón, que brinda la oportunidad a los triatletas amateurs de participar en estos eventos internacionales y nos notifican a la selección española de triatlón amateur los siguientes eventos que se van sucediendo a lo largo del año. Cuando nos informaron de este campeonato en noviembre del año pasado fui de los pocos que se animaron a esta aventura, en total vamos 70 españoles a este mundial y de Andalucía voy yo solo".

Antecedentes deportivos

Fueron las mismas ganas de adentrase en el deporte lo que le llevó a conocer el triatlón. "Comencé a practicarlo hace cinco años, es cierto, que yo venia de otras disciplinas, como la natación, el atletismo y poco a poco fui descubriendo que este deporte que reunía tres disciplinas pues me llamaba mucho la atención. Además poder conocer ciudades y países diferentes practicando este deporte me resultó muy llamativo", comenta. Además, recuerda que "para mí fue poco a poco ir compitiendo en diferentes lugares, primero en Andalucía, después a nivel nacional y finalmente participando en competiciones internacionales. Lo importante es que es una forma de vida a nivel deportivo y cultural".

El triatleta se encuentra muy entusiasmado ante este reto: "Lo afronto con muchísima ilusión, como una oportunidad muy buena para animar a jóvenes y mayores a participar en este tipo de eventos". Al respecto indica que "además lo encaro con un espíritu de renovación, porque después de todo lo que estamos viviendo con el coronavirus, donde todo son desánimos y malas noticias, compartir esta vivencia deportiva es algo que se valora más".

El hecho de ser el único andaluz presente en el campeonato es una motivación extra. "Para mí es un orgullo muy grande representar Andalucía y a Granada en este campeonato, pero también al colegio donde trabajo, el Nuestra Señora de la Consolación, a mi club de triatlón, el Club Triatlón Sulayr, y a mi club de ciclismo, el Club Deportivo Montevive, con lo cual es una oportunidad de representar a toda esta gente muy buena" destaca.

El triatleta y profesor granadino estudió la licenciatura de Educación Física y recuerda al patrón del grado: "La competición se celebra el 21 de marzo y curiosamente coincide con que ese día se celebra el día de José María Cagigal, que defendía los valores del deporte amateur. Para mi es muy curioso que coincida justo en ese día ya que para los ‘profes’ de educación física es un día señalado".