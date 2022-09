El tenista granadino Roberto Carballés logra el pase a la segunda ronda tras vencer a Munar

El tenista granadino Roberto Carballés pudo, al fin, pasar de ronda tras vencer el duelo ante el español Jaume Munar que se tuvo que aplazar el martes por la lluvia. Antes de que el líquido elemento hiciera acto de presencia, Carballés iba ganando por 6-1, 6-3, 4-6 y 4-1.

El duelo estaba encarrilado, pero había que cerrarlo un día después. Y no falló. El número 80 del mundo no dio opciones a su rival, que ocupa el número 57 del ránking de la ATP, que si bien ganó un punto más, no pudo con la mayor seriedad para lograr el pase a la segunda ronda.

Sin altibajos

El choque fue dominado por el granadino, que ya en el primer set demostró que no quería irse de vacío de Nueva York. Le rompió en dos ocasiones el servicio a Munar para llevarse la primera manga por un claro y contundente 6-1 en apenas 28 minutos. En el segundo set mantuvo su servicio con suficiencia y no tuvo altibajos ante un contrincante que no encontraba la forma de hacer daño al granadino, que se llevó el set por 6-3 en 49 minutos.

Cierra el partido

El tercer set fue distinto, con un Munar mucho más metido en el partido. El mallorquín logró un break y lo supo administrar para recortar diferencias. Pero antes de que apareciera la lluvia, Carballés recuperó el dominio y puso contra las cuerdas a su compatriota con un claro 4-1. Un día después y en la reanudación, siguió con la misma dinámica y en la primera opción de cerrar el choque lo hizo para pasar a la segunda ronda del US Open en la que se medirá al canadiense Denis Shapovalov, número 21 del mundo, que ganó en cinco set al suizo Marc Andrea Husler.