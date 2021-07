Roberto Carballés se queda a las puertas de la final en Bastad tras caer ante Ruud

No pudo ser. Roberto Carballés no tuvo opciones de acceder a la final del Torneo de Bastad (Suecia) tras caer en semifinales ante el noruego Kasper Ruud, máximo favorito, que dejó sin opciones al granadino. Ruud, uno de los jugadores más en forma del año y actual número 16 del mundo, no dio posibilidad alguna a Carballés, al que ganó por 6-1 y 6-4 en setenta minutos. Fue la cuarta victoria del noruego en cinco partidos jugados contra el jugador afincado en Granada.

Desde el inicio, el jugador entrenado por José María Garrido estuvo siempre por detrás en el marcador, en especial en la primera manga en la que acusó el gran inicio del noruego, que le rompió el servicio en los dos primeros saques para, tras mostrarse muy sólido en el suyo, ponerse en pispás por delante con un claro y contundente 5-0. Al sexto juego Carballés estrenó su casillero pero Ruud no desaprovechó la oportunidad con su servicio para cerrar la primera manga con un esclarecedor 6-1 en apenas 29 minutos.

Más igualado

Sin embargo, el segundo set fue distinto pero con una similitud pues nada más empezar, Carballés perdió su saque. Pero lo recuperó en el siguiente juego para establecer el empate a uno. Pareció reaccionar pero tras un 30-0 a favor, cometió una doble falta que le descentró, lo que fue aprovechado por el ‘vikingo’ para ponerse de nuevo por delante aumentando su renta con un juego en blanco para el 3-1.

El granadino no se amilanó y llegó a empatar el choque a cuatro juegos, remontando por dos veces un punto de break a favor del decimosexto del mundo. Fue un espejismo pues volvió a ceder su saque, cuando tenía opciones de ponerse 5-4 de haberlo ganado, y ahí se terminó el duelo. Ruud no desaprovechó la oportunidad, y con una gran solidez en su juego se impuso finalmente por 6-4 en 50 minutos. El granadino ya está centrado en competir en los Juegos Olímpicos de Tokio.