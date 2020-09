Roberto Carballés cae eliminado por sorpresa ante Jeffrey John Wolf en el US Open

No pudo ser. El tenista granadino Roberto Carballés cayó en la segunda ronda del US Open tras perder de forma clara ante el joven estadounidense Jeffrey John Wolf por 3-0 (6-2, 6-4 y 6-3). Carballés fue prácticamente durante todo el duelo por detrás en el marcador, viéndose sorprendido por el americano, recién salido de la Universidad y que demostró tener mucho talento en la pista.

A sus 21 años, Wolf sorprendió a Carballés en su primer cuadro final de Grand Slam. Y lo logró en un gran primer set que le sirvió para adquirir confianza con un juego de alto nivel. La derecha del estadounidense hizo mucho daño al granadino, que en la primera manga se defendió como pudo, logrando un claro 6-2 que reflejó la diferencia existente en la pista de Flushing Meadows.

Sólido

Pero la reacción no tardó en llegar y en el segundo set, el granadino demostró su calidad. Se puso con un 3-0 a su favor pero lo desaprovechó y eso le hizo mucho daño para el resto del choque. Desde el fondo de la pista se mostró muy sólido buscando el error no forzado de Wolf y lo consiguió, pero fue un espejismo pues el americano no se dejó llevar y tiró de talento para remontar y poner un 2-0 gracias a un parcial 6-4.

En la última manga, pese a intentarlo por todos los medios, el porcentaje de puntos ganadores logrados con su servicio fue una rémora para Carballés, que no pudo meterse en el partido y terminó cayendo por 6-3 y quedándose fuera de dieciseisavos de final del US Open.