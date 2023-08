Roberto Carballés derrota al número 4 del mundo en el Open de Estados Unidos

El tenista granadino Roberto Carballés firmó una enorme victoria al derrotar en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos al danés Holger Rune, que ocupa la cuarta posición del ránking de la ATP y que también era el cuarto cabeza de serie en este 'grand slam'. Caballés venció a Rune por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y 42 minutos en la que supone su primera victoria frente a un 'top 10' en toda su trayectoria.

Hasta ahora, su triunfo más destacado -en relación al ránking mundial- era su victoria en Roland Garros en 2020 contra el canadiense Denis Shapovalov, que entonces era el dueño de la posición número 11 de la clasificación de la ATP. De paso, el granadino se 'vengó' de Rune, quien le había eliminado en la segunda ronda de la última edición de Wimbledon. Campeón en Marrakech este año, se enfrentará en la segunda ronda del Abierto de EE.UU. al vencedor del partido entre el checo Jiri Lehecka (29) y el ruso Aslan Karatsev (77).

Más agresivo

Al técnico del partido, declaró que “me hacía falta una victoria tan importante como esta. Sí que es verdad que siempre me ha faltado pegar ese 'click' para poder hacer grandes victorias, porque para ser 'top' necesitas un poco más. Es lo que he estado intentando trabajar un poco con mi equipo, de ser un poquito más agresivo, de intentar sumar algunos puntos más gratis, ya que el tenis de ahora es casi todo dos-tres golpes", argumentó en una rueda de prensa.

El número 63 del mundo apuntó que ha ido mejorando en pista rápida y destacó, por ejemplo, su triunfo del año pasado contra el italiano Matteo Berrettini. "Me he ido encontrando mejor en ese tipo de pistas. Estoy muy contento. Aparte, llevo casi un mes sin competir, que estuve con algunas molestias", comentó.

Sobre el partido, indicó que "los dos primeros sets han sido bastante duros y a partir de ahí sí que he notado como que él quería cortar un poco más los puntos. En el tercer y cuarto set me he encontrado muy cómodo. He cometido muy poquitos errores no forzados y, al hacerle jugar cada punto, veía que las opciones cada vez eran mayores", agregó.

Carballés también habló sobre las críticas que hizo Rune antes del partido por la pista elegida para este duelo, que no fue una de las principales de la instalaciones del Billie Jean King National Tennis Center pese a que el danés ocupa el puesto 4 de la ATP. "Creo que al final jugar en una pista en otras, son las mismas dimensiones de la pista, al final no cambia nada. Sí que es verdad que a mí también me sorprendió. Yo pensaba que íbamos a jugar en una pista un poquito más grande siendo él el número cuatro. Pero no creo que haya sido algo que haya ido a mi favor", opinó.

También bromeó sobre su escasa fortuna en los sorteos de los 'grand slam', ya que este año, en primera ronda, se enfrentó al serbio Novak Djokovic (2) en el Abierto de Australia, al griego Stefanos Tsitsipas(7) en Roland Garros y a Rune (4) tanto en Wimbledon como el Abierto de EE.UU. "Es verdad que si te toca otro a lo mejor tienes más opciones. No puedes ganar cada día al número 4 del mundo. Pero hay que intentar aprovechar las oportunidades e intentar, si el otro está un poquito más flojo, sacar el partido", indicó.