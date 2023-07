Roberto Carballés: "Estoy muy contento de haber jugado a buen nivel en Wimbledon"

El tenista Roberto Carballés afirmó que Holger Rune, su próximo rival en Wimbledon, ha tenido "una progresión bestial" en el último año y medio, desde la primera vez que se enfrentaron.

El granadino se vio las caras con Rune en el torneo de Córdoba, a principios de 2022, y le derrotó en dos sets. Ahora se medirán en la segunda ronda de Wimbledon, en condiciones muy diferentes, con el danés ya dentro del top 10.

Progresión

"Me acuerdo que decían que era un chaval con mucha proyección, pero en el último año físicamente ha tenido una progresión bestial. Y de nivel también", dijo en rueda de prensa, que podría jugar en una de las pistas principales contra Rune. "Me han dicho que las pistas centrales están más lentas, así que a ver si eso me viene bien".

Para ganarse el derecho a jugar contra Rune, Carballés tuvo que superar en cuatro sets a Matteo Arnaldi, un tenista que le venía bien en esta superficie. "Este año sabía que Arnaldi iba a ser un partido de tú a tú e iba a tener más oportunidades. Le he dedicado más tiempo y estoy contento de haber jugado a buen nivel", añadió el granadino, que vio cómo su partido se canceló el martes y se suspendió el miércoles cuando estaba a dos juegos de la victoria.

Suspensión

"Estás con más nervios de lo normal, porque el martes estás todo el día esperando y no entré ni a pista. El miércoles, cuando parecía que tenía encarrilado, se suspendió el partido por falta de luz. No son condiciones fáciles, pero intentas no estar más nervioso de la cuenta", señaló el granadino.