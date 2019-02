Pablo Pin: "Nos gusta hablar en el vestuario de tener la ilusión de jugar los 'play off'"

El técnico del Covirán Granada afirmó tras la victoria de su equipo que el choque estuvo marcado por “nuestra concentración” y por el “nivel de dureza” defensiva mostrado por sus jugadores durante prácticamente el choque. Y es que, según Pablo Pin, su equipo “dominó el partido muy bien” y tuvo períodos del partido con una “máxima actividad” en todas las facetas del juego.

“En el segundo cuarto hay unos minutos donde no hemos damos importancia a detalles y ellos han aprovechado para conseguir canastas fáciles y ponerse a 10 puntos, pese a que el partido lo estábamos dominando”, precisó. Sin embargo, también aclaró que sus jugadores volvieron a “cumplir” tras hablar de la situación en el descanso del encuentro, por lo que consiguieron volver a tener “buenas sensaciones”.

Sobre la pobre actuación de Diagne, jugador del filial del Barça que acabó con el Fundación en el choque de la primera vuelta, Pin reconoció el “buen trabajo de todo su equipo”. “Le hemos sacado faltas y hemos sido agresivos contra él. Allí dominó el partido y aquí lo hemos anulado. Mis jugadores han sabido defenderlo y atacarlo”.

Por último, se refirió a la situación del equipo en la tabla, ya que con 14 victorias ocupan la cuarta posición que les haría disputar los play off de ascenso a ACB. “Tiene que quedar claro que nuestro objetivo es salvar la categoría, aunque ahora tendría que pasar algo muy extraño para que no se diera. Nos gusta hablar en el vestuario de tener la ilusión de jugarlos, pero no podemos decir que por la situación cambiamos el objetivo”, aclaró.