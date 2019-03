La dificultad de la 'nueva' España

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, destacó la dificultad que ha encontrado la generación posterior a la de oro del fútbol español, y marcó el reto de volver a brillar en la próxima Eurocopa. "Para nosotros es difícil, para los jugadores que hemos llegado después de una generación que ganó todo lo que se puede ganar. No es fácil, hemos tenido momentos puntuales que hemos ido fuera sin ser justo, pero hay calidad y jugadores muy buenos, con muchas ganas y trabajo para intentarlo. Queremos volver a poner a España en su sitio. Nuestro sueño es volver a ganar un título", dijo.

En lo personal, Morata vuelve a ser feliz y destacó el cambio que siente gracias a su llegada al Atlético de Madrid: "Necesitaba confianza. Venía de malos momentos y ya pasó todo, no hay que remover más el pasado. Ahora estoy donde quería estar".

"Agradezco mucho al Cholo y a Luis Enrique su confianza porque gracias a ellos estoy encontrando otra vez mi nivel", añadió. Morata concedió más importancia al camino que ahora inicia la selección española hacia la Eurocopa 2020, que a la Liga de las Naciones, para la que no lograron acceder a la final a cuatro: "Nosotros queríamos clasificarnos para esa competición y ahora tentemos un reto importante, clasificarnos para la Eurocopa, que está mucho más valorada que la Liga de las Naciones. Lo importante empieza ahora.

Tenemos un bonito reto por delante, hay que dejarse todo para intentar clasificarnos lo antes posible".Sobre Luis Enrique destacó la meritocracia que está siguiendo para crear las convocatorias: "Hemos pasado un montón de jugadores por sus listas desde que está. Nos pide trabajo y el que hace méritos tiene su oportunidad. Así funciona. Quiere una España campeona y los jugadores trabajamos día a día para volver a serlo".

Tuvo palabras de cariño hacia Jaime Mata, que llega a la selección con 30 años: "He hablado mucho con él y me parece admirable. Es un ejemplo de que con trabajo y dándolo todo puede llegar tu momento y no sabes cuando. Debería estar orgulloso por lo que está haciendo con el Getafe y por haber venido a la selección".

Y acerca de la situación de su entrenador en el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, el delantero comentó: "El Cholo es la cabeza visible del club y lo seguirá siendo durante toda la vida. El Cholo es el Atlético y un mal partido en Champions o una derrota en Liga no creo que sea suficiente para criticar. Sigue teniendo las mismas ganas de ganar de siempre y eso es lo importante".