Una semana aceptable

Quizá hay quien piense que el término aceptable se queda corto para definir lo realizado por el Covirán Granada durante la semana pasada. Pueden tener razón. O no, como decía el ex presidente Mariano Rajoy. Si se mira desde el punto de vista de un pesimista que anticipaba una semana negra por el hecho de jugar dos partidos y los dos lejos del Palacio, entonces lo de aceptable le parecerá poco. Es cierto que era una semana complicada, sin apenas descanso. Hay que recordar que las huestes dirigidas por Pablo Pin han jugado tres partidos en seis días, con dos salidas consecutivas a dos puntos extremos de España: Melilla y Vitoria.

positivos

Hay que mirar el vaso medio lleno aunque se pueda decir que el Araberri es uno de esos equipos que aún no saben lo que es ganar tras los tres partidos disputados. Lo cierto es que el Covirán Granada ha saldado su periplo de una punta a otra del país con un balance que se puede considerar positivo. Tal como ha dicho por activa y por pasiva el entrenador del equipo, Pablo Pin, durante la temporada no será fácil sumar triunfos como visitante, tanto el cuadro granadino como el resto de contendientes. Y si no que se lo digan a Melilla, uno de los equipos llamados a estar arriba que después de vapulear al Covirán, el pasado fin de semana cayó en la pista del Real Canoe, un recién ascendido. O el Betis, caído a la LEB Oro desde las alturas de la ACB a la que pretende retornar a la conclusión del curso y que en sus dos salidas no ha sumado nada de nada. Por lo tanto, hay que valorar el triunfo logrado en la capital vasca por el hecho de haberse conseguido a muchos kilómetros de distancia y porque es otro más que añadir al casillero de victorias. Este año se trata de llegar cuanto antes a la cifra que permita a la Fundación CB Granada asegurar su presencia en la segunda categoría del baloncesto nacional la campaña que viene. La derrota en Melilla, eso sí, entraba en todas las quinielas, por lo que el conjunto nazarí no 'defraudó'.

los roles

Sólo se han jugado tres partidos y no se pueden sacar conclusiones definitivas. De momento, ya se ha visto qué jugadores han sido determinantes en la puesta en escena del Covirán en la LEB Oro. La regularidad de Carlos de Cobos y su capacidad de anotación

llaman poderosamente la atención, así como que la veteranía de Guille Rubio es más que un grado. Y quien ha dado muestras de lo que puede aportar es Josep Pérez, determinante en el partido ante el Araberri, sobre todo en el tramo final. También se está notando que hay otros jugadores que aún no han llegado a su nivel, pero hay tiempo por delante, tanto para mejorar en la cancha como para pasarlo bien fuera de ella, pero esto tiene sus momentos.