Con las semifinales en el punto de mira

Laura Bueno no deja de superarse a sí misma. Si 2017 fue un gran año, este 2018 avanza a velocidad de crucero para la atleta granadina. Tras proclamarse campeona de España de 400 metros en pista cubierta, el pasado mes de febrero en Valencia, y en el absoluto de Getafe, hace apenas dos semanas, Bueno afronta en Berlín los Campeonatos de Europa con muchas ganas y con la mente puesta en meterse en semifinales.

La cita continental le llega a Laura Bueno en un gran momento de forma. El pasado 22 de julio no sólo se proclamó campeona de España, sino que lo hizo logrando su mejor marca personal con un 52.17. "En el plano individual me encuentro muy bien", aseguró la corredora, que reconoce que tras los Nacionales de Getafe "arrastra un poco de molestias", lo que le obligó a descansar unos días y ponerse en manos de los fisioterapeutas.

Bueno lo que tiene ahora son muchas ganas de entrar en acción en Berlín, lo que hará el miércoles. "Tengo muchísimas ganas de correr", dijo una Laura Bueno que en los Europeos su objetivo es "romper la barrera de los cuartos y pasar a las semifinales". Lo de mejorar su marca no es primordial, pero si lo consigue "bienvenido sea". Al respecto, añadió que "si no cae no pasa nada, no me puedo pedir más porque llevo una gran temporada". Precisamente, recuerda que su mejor marca la consiguió en la final de los recientes Campeonatos de España, una carrera "en la que salí a disfrutar y con mucha confianza tras la disputa de las semifinales en las que me vi muy bien".

Bueno, además, forma parte del equipo de 4x400 junto a Auri Lorena Bokesa, Herminia Parra, Carmen Sánchez y Bárbara Camblor. Sin duda, la granadina será la líder del conjunto español de esta prueba de relevos.

De lo que se muestra convencida la atleta del Valencia Esport es de que la más numerosa expedición española de todos los tiempos en unos Campeonatos de Europa compone "un buen equipo" que puede mejorar lo conseguido en anteriores ediciones. Laura Bueno, que asegura que los españoles llegan en "un buen estado de forma" a la capital alemana, tiene palabras para elogiar a los componentes del equipo masculino de los 400 metros, "que son a los que más conozco". Según la granadina, esta prueba "va a estar muy calentita" porque se mostró convencida de que tanto Samuel García, como Óscar Husillos y Luca Bua "van a dar mucha guerra", también en la carrera de los 4x400.

Y como no, la atleta entrenada por Jesús Montiel no puede evitar referirse al líder del equipo nacional, Bruno Hortelano, del que dijo que "es un pescado gordo".

Y si Hortelano es el buque insignia de la expedición española a Berlín, Laura Bueno es el referente del atletismo granadino, que estará representado por cinco deportistas en el Europeo de Berlín. "Creo que estamos dejando a Granada en buen lugar y que estamos elevando el nivel deportivo de la provincia", manifestó la campeona de España de 400 metros, que además de los que estarán en Alemania -Arián Téllez, Dani Rodríguez, Alberto Amezcua y María Pérez- se acuerda de los que pueden estar en las próximas ditas de la selección, como son Ignacio Fontes y David Jiménez. Confía en que "puedan estar con nosotros en próximos campeonatos".