El Sima Granada arrolla al Bujalance FS

Golpe sobre la mesa del Sima Granada. El conjunto nazarí logra una abultada victoria en el Pabellón Núñez Blanca contra uno de los equipos más en forma de la categoría, el Bujalance FS (8-2), que sirve para coger aire y espacio respecto a los puestos de descenso y despedir el 2021 como local.

De menos a más

No fue el más vistoso de los partidos del Sima Granada, especialmente en su arranque. Los primeros instantes del choque fueron de descontrol absoluto, con idas y vueltas que no tuvieron ocasiones como consecuencia hasta el primer cuarto de hora de encuentro, cuando Jesús, guardameta visitante, evitó una acción que habría significado el 1-0. No tardó en llegar, no obstante, el primer gol para los locales, acompañado de dos más en menos de dos minutos, todos obra de un excelso Arco gracias a un meteórico hat-trick.

Mejores

La escuadra entrenada por Rafa García fue a más con el paso de los minutos, haciéndose rápidamente con la posesión del esférico y haciendo ‘muy chiquitito’ a un equipo de una talla superior como es el caso del Bujalance. Al descanso, el marcador del feudo granadino ya marcaba un holgado y cómodo 4-0 con el gol de Dani Aguilera.

Los visitantes salieron con otra cara al segundo tiempo e incluso llegaron a recortar distancias, mas otro buen tramo local sumado a la expulsión por roja directa de Jesús Flores allanó demasiado el camino para el Sima Granada, que no hizo prisioneros y firmó un más que justo 8-2 con dianas de Pablo, Juan Carlos, Pedro Soto y el doblete de Aguilera.