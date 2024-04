El Sima Granada se impone con comodidad a la Coineña

El Sima Granada FS no dio opción a la UD Coineña FS en el encuentro correspondiente a la vigésimo tercera jornada liguera en el Grupo V de Segunda B de fútbol sala que se aplazó en su día por unas goteras en el Pabellón del Complejo Deportivo Núñez Blanca. Los granadinos se jugaban una última bala para seguir aspirando a los puestos que otorgan derecho a jugar Copa del Rey (cinco primeros) y el play off de ascenso (cuatro primeros) y lo hicieron ante un rival matemáticamente descendido que no opuso resistencia.

Desde el arranque del partido, el dominio rojiblanco fue más que evidente ante una Coineña resignada a luchar por la posesión de balón pero que supo mantener un bloque defensivo sólido que no dio muchas opciones de peligro real al Sima. Tampoco tuvo intervenciones Pantoja, más allá de algún tímido disparo lejano de los malagueños. La Coineña no tuvo ni el balón ni las ocasiones. Un gol de Carlos Lara en una falta al borde del área en el minuto 11’ y otro del canterano Manu Navarro en el 18’, en un brillante gesto técnico con la espuela aprovechando un mal tiro de Justo, pusieron el 2-0 en el marcador antes del descanso.

En la segunda parte, los granadinos se sintieron muy cómodos y volvieron a dominar el balón con una presión alta de mucha calidad ante una pobre Coineña, muy escasa de recursos en ataque. Weche, empujándola tras disparo de Carlos en el 21’; José Caler, con una pared magistral con Navarro en el 23’; Emilio desde fuera del área en el 30’ y Navarro a pase de Carlos (como portero-jugador) en el 31’ pusieron un inapelable 6-0 en el luminoso. La Coineña marcó un solitario gol en el 38’ a puerta vacía para maquillar lo que fue un triunfo balsámico de los rojiblancos en el Núñez Blanca.

Tras este plácido triunfo, el Sima Granada volverá al Núñez Blanca este domingo para medirse al Xerez, colíder de la liga y con 22 puntos más que el Sima. Los de Rafa Romero ocupan la séptima posición y se encuentran siete puntos por detrás del Alcalá, quinto en la tabla; y a ocho de ElPozo Ciudad de Murcia, cuarto.