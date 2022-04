Goleada del Sima Granada en Cádiz

Por fin se puso al día el Sima Granada FS, que contaba con un partido por recuperar frente al Virgili Cádiz CF y logró vencer mediante una soberana actuación coral con Carlos Lara como protagonista con un ‘triplete’ de goles (1-4).

El encuentro se puso muy rápido de cara para los nazaríes a pesar del empuje del Pabellón Ciudad de Cádiz, pues no corría ni el minuto cinco de juego cuando Carlos Lara, a la contra después de un ataque local, halló las mallas rivales para convertir el 0-1. No duró mucho la alegría para los granadinos, no obstante, ya que Mario Santiago puso el empate menos de sesenta segundos después (1-1) y dejaría el electrónico en tablas al descanso.

Hat-trick

El arranque de la segunda mitad fue calcado al del primer periodo. De nuevo, y gracias a una acertada acción ofensiva, el Sima Granada FS volvió a contar con ventaja gracias a la diana anotada por Carlos Lara (1-2). A partir de aquí, la superioridad de los rojiblancos fue absoluta: Barranco convirtió el 1-3 a la media hora y Lara, en el tramo final, culminó su gran partido con un hat-trick (1-4).