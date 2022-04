El Sima Granada se distancia del playoff

Se aleja el objetivo soñado por el Sima Granada FS, que acechaba la cuarta plaza de la tabla de clasificación en su incesante deseo por alcanzar el playoff de ascenso de categoría. El conjunto entrenado por Rafa García estaba obligado a vencer al Bujalance tras conocer que el filial del Pozo Murcia había goleado al Xerez Deportivo por 7-1 y sólo pudo empatar a tres en terreno rival.

El arranque del duelo fue de claro dominio nazarí, que no se vio afectado por la presión añadida de conocer la victoria de su rival por la plaza. Los granadinos consiguieron sentirse superiores y demostrarlo sobre el parqué, mas los locales fueron mucho más prolíficos de cara a portería a lo largo de la primera mitad, pues consiguieron llevar su ventaja a los dos goles gracias a los tantos anotados por Flores y Cristóbal.

Tablas

El Sima Granada no se echó atrás a pesar de la dura situación en la que se encontraba y logró poner las tablas con un gol de Kiko primero y de Barranco después. El segundo gol de los pupilos de Rafa García sentó como un jarro de agua fría al Bujalance, que a pesar de pasar sus peores momentos del encuentro tras el 2-2 logró reponerse y volver a adelantarse mediante un disparo de Titín. Ya en situación de portero-jugador, los granadinos arrinconaron en su área a su contrincante alcanzando el empate con el doblete de Kiko. El resultado, no obstante, no sirve a ninguno de los dos equipos.