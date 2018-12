Exigente prueba para el Sima Peligros ante el invicto África Ceutí

Exigente prueba para el Sima Peligros fútbol sala que recibe este sábado (16:00 horas) al líder del Grupo V de Segunda División B: Unión África Ceutí. Los norteafricanos son el único conjunto de la categoría que mantiene su imbatibilidad, después de trece jornadas de competición.

Los metropolitanos, por su parte, llegan tras recuperar la senda de la victoria la pasada semana en Alcalá de Guadaira. Balboa y sus chicos afrontan el partido de hoy con menos presión, ya que la ilusión de la lucha por el ascenso parece perdida, aunque la de acceder a la Copa del Rey sigue abierta frente al Cádiz Virgili (cuatro puntos más) y Melistar (igualado a 20 puntos).

Balboa sigue contando con las bajas del lesionado Juanmi y el sancionado Heredia, quien no podrá actuar más hasta el próximo año. El Sima se despedirá de esta forma en el presente año del Pabellón de Peligros, un recinto que no ha sido su principal activo, después de una anterior temporada en la que no pudo luchar por las primeras plazas y un inicio de la presente en la que la irregularidad ha sido la nota predominante.

Ramón Balboa

El técnico granadino no escondió “la superioridad” que el África Ceutí tendrá esta tarde teóricamente sobre la pista, por lo que se refirió en rueda de prensa sobre la “necesidad” de que a sus jugadores les salga “todo” lo positivo. “Tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes, evitar los errores no forzados y ser selectivos e inteligentes. Ellos cuentan con talento suficiente como para hacer gol desde cualquier posición y situación de juego en pista”, precisó.

El club ha tratado de incentivar la presencia del máximo público posible en el pabellón peligreño, algo que parece complicado debido a la hora a la que se jugará el choque (no habitual para los locales), además de la coincidencia con el choque del Granada CF en Los Cármenes. “Espero y deseo que nuestra gente responda y acuda al pabellón, llenando la grada, para empujar al equipo. Los necesitamos. Son importantes para nosotros y seguro que van a disfrutar”, reseñó el técnico del Sima Peligros.