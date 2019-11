El alcalde de Granada le abre la mano al Peligros

La posibilidad de que el Sima Peligros Fútbol Sala pueda jugar por primera vez en su historia en el Palacio de Deportes se acerca. En una entrevista concedida a la Cadena Cope por el alcalde de Granada, Luis Salvador, la maquinaría se ha puesto en marcha y según fuentes de la entidad peligreña “todo va por buen camino”.

Salvador señaló que “cuando conocí el sorteo, hablé con el concejal de Deportes, José Antonio Huertas, y le he pedido que miren cómo hacer que el Peligros Fútbol Sala juegue su encuentro de Copa del Rey ante el Jaén Paraíso Interior en el Palacio de Deportes. Tenemos que hacer lo necesario para que así sea”. La cita, que deberá jugarse el 10 o el 11 de diciembre por imposición federativa, hace que los contactos entre ambas entidades se incrementen aunque “ya existían y llevamos tiempo hablando, pero la visita del Jaén ha precipitado todo”, apuntan desde el club metropolitano.

Todo hace indicar que en esta semana se comunicará si finalmente el choque se disputará en la instalación del Zaidín o bien en el Pabellón de Peligros, que todo hace indicar que se quedaría pequeño y más, teniendo en cuenta que está previsto que el precio de las entradas sean muy asequible, en torno a los tres euros por ticket.

Buenas relaciones

En el club presidido por José Antonio Cervera mantiene buenas relaciones con el Ayuntamiento de la capital y con alcalde en particular, pero tiene claro que organizar un choque de este calibre tiene mucho trabajo y cuanto antes se sepa el lugar de celebración mucho mejor. No obstante, el hecho de disputarse el duelo entre semana hará que la afición jienense no se desplace en masa como hizo el 28 de mayo de 2018 con motivo de las semifinales de la liga en Primera División ante el Inter Movistar.