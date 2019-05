El Sima Peligros se queda sin Copa

El Sima Peligros se quedó con la miel en los labios de lograr la clasificación para la Copa del Rey, tras cumplir con su obligación y vencer a Sporting Constitución, pero vio como Melistar fue capaz de sumar un punto en los últimos instantes de su choque ante África Ceutí.

Los de Ramón Balboa superaron, no sin batallar, a un rival que no entregó la cuchara hasta el final. Los melillense apretaron en los últimos minutos con el juego de cinco, obligando a Germán a emplearse a fondo en varias ocasiones, logrando que el valiera el tres a uno cosechado en la primera parte.

Edu adelantó a los locales tras cazar un balón dividido en la frontal del área, finalizando con un golpeo seco raso a las mallas de Iarley. Escasos treinta segundos después, Víctor culminó en el segundo palo, en boca de gol, un excepcional servicio del propio Edu para abrir brecha en el marcador. Pese al gol rival, los granadinos sentenciarían con un último tanto de Arco (19’), que no sirvió para el objetivo.