El Covirán Granada afronta el sprint final en busca del ascenso en Castellón

Con la máxima igualdad y tan sólo tres citas por delante, el Covirán Granada disputa el primer duelo en viernes de los tres que le pueden llevar a la ACB. Restan tres choques para que concluya la fase regular en la LEB Oro y de sacarlos adelante, el conjunto presidido por Óscar Fernández-Arenas estará la próxima temporada en la Liga Endesa. Dos de ellos serán a domicilio y el primero será ante el TAU Castelló, equipo que ocupa la séptima plaza y que quiere asegurarse un puesto en el playoff aunque tendrá muy complicado tener el factor cancha en la eliminatoria. Incluso podría clasificarse siendo derrotado por los granadinos pues aventaja en dos partidos a Gipuzkoa y Real Valladolid Baloncesto que son décimo y undécimo clasificados, respectivamente.

Los de Pablo Pin quieren confirmar las buenas sensaciones mostradas en la victoria de la pasada jornada ante el CB Prat y llegar a la cita ante Almansa el viernes 13 con opciones de lograr el ascenso en caso de ganar y que Estudiantes pierda en su salida a Girona, donde le espera Marc Gasol que será una dura prueba para los madrileños. Pero esas cuentas no servirán de nada si los rojinegros caen en tierras castellonenses. Si lo hacen y los del Ramiro de Maeztu ganan el domingo a Palencia en el WiZink Center, se pondrán por delante.

Peligrosos

Casi todos los equipos se están jugando algo en esta recta final pero jugar antes puede meter presión a su principal rival, que ha mejorado su juego con la llegada de Diego San Epifanio. Sin embargo, la empresa no será fácil. El conjunto entrenado por Toni Ten cuenta con una plantilla experimentada y jugadores contrastados en la categoría, pese a que perdió por lesión a uno de sus principales anotadores como es Edu Durán. Testigo ante el aro contrario que ha asumido la dupla formada por el alero Calvin Hermanson y el ‘4’ Eric Stutz, jugadores norteamericanos que están entre los siete máximos anotadores de la competición y que como tengan su día son capaces de ganar ellos solos un partido.

Pero el TAU tiene muchos más recursos. Por ejemplo, en la dirección de juego, en la que destacan Óscar Alvarado y el ex de la cantera del extinto CB Granada Joan Faner, que se encargan de la dirección de juego. Toni Ten suele emplearlos a ambos muchos minutos a la vez para tener el control del partido acompañados de Hermanson, que anota 15 puntos por encuentro con un 40’1% de acierto en el triple. Conseguir que el de Oregon baje sus porcentajes en los lanzamientos será clave.

Por dentro, los levantinos cuenta con cuatro jugadores que aportan experiencia, calidad y capacidad de sacrificio en la competición: Frederic Stutz, Jorge Bilbao, Davis Rozitis y Kai Edwards. El más anotador de los cuatro es Stutz, que se va hasta los 15,3 puntos, 5,6 rebotes y 16,2 de valoración. Bilbao y Edwards realizan una labor más oscura, aunque también son capaces de aportar mientras que Rozitis aporta, además de puntos y rebotes, intimidación gracias a sus 2,14 metros. En total, el juego interior del TAU Castelló promedia 38,8 puntos por encuentro.

David Iriarte podrá jugar tras confirmarse su negativo en Covid-19

Pero eso no fue suficiente para que en el duelo de la primera vuelta, los de Pin con un Mamadou Niang excepcional, dominaran la zona que puede ser determinante para imponer el ritmo que más interese. De hecho, se enfrentan dos equipos empatados en capturas, con 983 en total aunque los castellonenses suman uno más defensivo de medio y, por tanto, uno menos en ataque.

Amplia rotación

Recuperado David Iriarte, que no pudo jugar el pasado domingo al dar positivo por Covid-19, Pin vuelve a tener la rotación de once jugadores en plena forma, lo que es toda una garantía en una fase de la temporada en la que hay que llegar fresco porque en caso de no subir, aunque el ascenso se complicará, restarán encuentros por disputar y el aspecto físico puede ser determinante. El choque dará comienzo a las 20:45 horas.