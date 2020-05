El técnico Granada Miguel Ros triunfa en La Mancha

"Me fui de buen rollo y mantengo muy buena relación con el club". Así explica el técnico granadino Miguel Ros su marcha el pasado verano del CD Huétor Vega TM, club en el que permaneció tres temporadas y al que ascendió a la División de Honor de tenis de mesa en su primera campaña y logró asentarlo en la categoría en las dos siguientes.

Pero el pasado verano llegó una nueva directiva comandada por Manuel Valverde, que decidió dedicar casi todos sus recursos a conformar un plantel ganador con el accitano José Manuel Ruiz como buque insignia de un equipo que tras protagonizar una brillante campaña se ha ganado es ascenso a la Superdivisión por estar líder de su grupo cuando la Federación Española de Tenis de Mesa dio por concluida de forma anticipada la temporada debido a la crisis sanitaria de Covid-19. "Me alegro mucho por el club y porque Granada volverá a tener un equipo en la máxima categoría", dice Ros.

"Amo este deporte al que le debo mucho y lo que yo quiero es trabajar sea en la categoría que sea”

"Al principio me dio mucha tristeza no poder llegar a un acuerdo", rememora el técnico granadino, pero enseguida añade que "mi corazón deportivo está siempre con el CD Huétor Vega porque estuve muy a gusto y trabajé en un proyecto muy bonito con el entonces presidente Antonio García, que para mí es el padre del tenis de mesa en Huétor Vega".

Un proyecto atractivo

Cuando Miguel Ros dejó Huétor Vega no le dolió prenda alguna en volver a remangarse para apostar por un proyecto prácticamente nuevo que empieza desde abajo. Para ello, tuvo que ‘emigrar’ a Ciudad Real, desde donde le llegó una interesante oferta del Temesa para llevar la dirección técnica, coordinar a los entrenadores del club y organizar el trabajo de la cantera. Además, también iba a entrar en el organigrama de la Federación de Tenis de Mesa de Castilla-La Mancha para trabajar con las selecciones territoriales.

En el corazón de La Mancha, por lo tanto, no había pasado desapercibido el nombre de un entrenador al que calificaron como "todo un referente a nivel nacional" y que lleva casi toda su vida ligado al tenis de mesa de Granada: fue entrenador del Ávila Rojas, con el que ganó una liga, y también de La General, club en el que puso su parte para que llegara a ser el mejor de España de todos los tiempos. Además, ha sido técnico de la Federación Española en varias categorías.

Ha sido un año con mucho trasiego y muchos kilómetros recorridos, pues el técnico, que sigue viviendo en Granada, que es donde tiene su trabajo, ha viajado los fines de semana para entrenar, dejar los esquemas de trabajo, estar en contacto con Antonio Fernández, "que además de ser un buen entrenador es jugador del equipo", y estar presente en los partidos más importantes.

Resultados positivos

Pronto los resultados empezaron a acompañar y pronto el Temesa Ciudad Real se puso en cabeza del Grupo 9 de Segunda División. Y ahí le pilló al club manchego la paralización de la liga debido al coronavirus. Y cuando a inicios de este mes de mayo la Federación Española dio por concluida la temporada se certificó el ascenso del equipo.

"He estado muy a gusto. Me han tratado muy bien", asegura Miguel Ros, quien subraya que durante esta atípica temporada "hemos subido el nivel de la cantera y se ha logrado el objetivo de ascender a Primera División".

Respecto a la próxima temporada, está a la expectativa por ver cómo va a afectar la crisis económica que se avecina. No obstante se muestra muy "ilusionado" porque "quieren seguir contando conmigo y a mí me gustaría seguir, así que creo que no habrá problema".

La larga trayectoria del granadino en el tenis de mesa lo resume el propio Miguel Ros en pocas palabras: "Amo este deporte. Empecé a jugar con once años y le debo mucho al tenis de mesa, tanto en el aspecto deportivo como en lo personal".

Y para explicar su llegada a Ciudad Real para dirigir un proyecto prácticamente nuevo, deja claro que "a mí no me importa estar en una categoría superior o inferior porque lo que yo quiero es trabajar y procurar que donde esté las cosas salgan bien". Dicho y hecho porque en un lugar de La Mancha las cosas del tenis de mesa se están haciendo más que bien bajo la tutela de un granadino que insiste en lo bien que está "con un proyecto muy atractivo" al que le gustaría dejar lo más alto posible y, sobre todo "asentado en la cantera".