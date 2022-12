Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada: "En Tenerife debemos jugar fuerte y duro"

Pablo Pin tiene claro que el duelo ante el Lenovo Tenerife debe ser “una motivación extra ante un equipo que está jugando tan bien”. Un choque para el que el técnico del Covirán Granada señala que “lo importante es que hagamos lo que queremos hacer, es decir, intentar poner el plan de partido en el campo, jugar fuerte, duro y mejor que la semana pasada, que eso es lo más importante”.

El granadino se deshizo en elogios hacia la plantilla tinerfeña: “Cuentan con jugadores como Bruno Fitipaldo, Marcelinho Huertas, Sasu Salin o Giorgi Shermadini, por no decir más nombres”, apuntó. Y es que insistió en que “tenemos que seguir creciendo y sumando minutos buenos porque es el camino para conseguir victorias y, sobre todo, ser más competitivos porque si es así tendremos opciones”. De ahí que declaró que “para tener opciones hay que jugar serio y hacer las cosas bien porque si no es así, directamente no vamos ni a competir. Esa es la exigencia que tenemos que tener y no podemos tener otra”.

Pruebas

Lo que sí avanzó es que intentará probar “ciertas cosas que las tenemos planificadas para trabajarlas de cara al futuro”. Sobre todo porque “nos vamos a enfrentar contra buenos pívots. Si vas de tú a tú contra pívots como Shermadini normalmente vas a perder y en eso estamos, intentando trabajar esa idea y que la hagamos con convencimiento, que eso también es muy importante, que salgamos con la convicción de hacer las cosas”.