El Maracena se juega la permanencia

Llega la recta final de Tercera División y con ella partidos que se deben encarar como si de finales se tratasen. En el Grupo Intermedio, Huétor Tájar y Huétor Vega se quedaron sin opciones de entrar a los play offs de ascenso a Segunda División RFEF tras caer derrotados en casa la jornada anterior. La de este fin de semana será la última fecha del Grupo 9-D. En la pelea por no descender aún queda mucho que contar. El Maracena es colista pero sólo cuatro puntos lo distancian del equipo que marca la permanencia, el Loja, que perdió y necesita que no gane el Atlético Porcuna para no entrar en zona de peligro. El que mejor posicionado está, sin tener nada asegurado es el Motril. La escuadra costera es segunda en el Grupo 9-E.

Grupo Intermedio

A las doce del mediodía se disputa, en su totalidad, la sexta y última jornada del Grupo Intermedio. El Huétor Vega visita el estadio del líder, el Atlético Malagueño, mientras que el Huétor Tájar hará lo propio en su viaje al Municipal El Pinar para verse las caras con el Alhaurín de la Torre.

Maracena

El Maracena, ya en el Grupo de Descenso, deberá ganar en su complejo choque a domicilio ante el Estepona, pues podría quedar descolgado en el farolillo rojo de no conseguir sumar tres puntos (12:00 horas).

Motril

Algo más de oxígeno en la tabla de clasificación tiene el Motril. A los costeros les puede valer un empate –e incluso una derrota– para mantenerse en puestos de permanencia en Tercera División. Se enfrentan, a partir de las 17:00 horas, al Atlético Porcuna en el Estadio Escribano Castilla. Una victoria sería un paso muy importante hacia la consecución del objetivo.

Loja

El que se ha complicado la vida es el Loja. Los de Vicente Ortiz perdieron ante el Melilla (1-0) y necesitan un triunfo del Motril para mantenerse en los puestos de la tranquilidad. El partido, igualado de principio a fin, se resolvió por la mínima, cerca del cuarto de hora de juego, gracias a un solitario tanto desde el punto de penalti de Álex Segura.

Los lojeños, pese a tener de un punto más que el Motril y el Melilla en la tabla de clasificación, son cuartos debido a disponer de un menor coeficiente.