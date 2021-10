El Motril gana y sigue de dulce

No baja el ritmo el Motril de José Manuel García, que con la victoria frente al Torre del Mar (2-1) se convierte en el único equipo del Grupo IX de Tercera División RFEF en lograr tres victorias de forma consecutiva. La escuadra costera cuajó uno de los choques más completos de la jornada ante un rival llamado a permanecer en la zona noble de la tabla.

Darío puso en ventaja a los locales antes del minuto cuatro y Juanfran, desde los once metros, puso tierra de por medio para hacer inútil el gol de Pulga.

Huétor Vega

El que sigue sin ganar es el Huétor Vega, que pese a firmar uno de sus mejores partidos desde el comienzo del curso fue incapaz de puntuar, en Las Viñas, frente a uno de los equipos aspirantes al ascenso: el Marbella (0-1).

Los de ‘Rizos’, que no entienden de favoritismos, salieron decididos a lograr el primer triunfo de la temporada. A pesar de que supieron aguantar con tesón el primer ‘arreón’ marbellí, los locales no fueron capaces de hacer daño cuando eran los poseedores del esférico.

La segunda mitad trajo consigo un ‘volantazo’ en el rumbo del partido, pues se convirtió en un ida y vuelta del que el Marbella salió vencedor. Los malagueños aprovecharon un contragolpe para, mediante una acción entre Ortuño e Isuardi, marcar el solitario tanto que otorgaría los tres puntos.

Huétor Tájar

Siguió la misma suerte el Huétor Tájar. El cuadro hueteño no pudo prolongar su buen estado de forma, rompiéndolo de manera súbita al cosechar en el estadio del San Pedro la primera derrota de la campaña (2-1). Malano adelantó a los de Thierry, que no pudieron aguantar los minutos finales tras el empate de Kike que hizo bueno Beas desde los once metros a quince del final.