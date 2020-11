El CF Motril pone en juego su liderato

Desde que empezó la anómala actual temporada en el Grupo IX de Tercera División no ha habido ninguna jornada en que hayan podido jugar los cinco equipos granadinos que militan en la categoría. En la que se disputa este fin de semana tampoco va a ocurrir. Por primera vez desde que arrancó el curso futbolístico no se tiene que suspender ningún encuentro por culpa del coronavirus, pero no entrarán en acción todos los representantes provinciales porque le toca descansar al Loja en el Subgrupo A.

El partido más esperado de este domingo tendrá lugar en el Subgrupo B, donde se enfrentan los dos equipos que ocupan los dos primeros puestos de la clasificación, el CF Motril y el Atlético Malagueño. La Ciudad Deportiva de la Federación Malagueña de Fútbol será el escenario donde desde las 12:00 horas midan sus fuerzas las dos escuadras, que están separadas en la tabla clasificatoria por sólo un punto.

Gran arranque

El Motril, único representante provincial en este grupo y que está firmando un gran inicio de campeonato, encabeza la clasificación pese a no pasar del empate en la anterior jornada como local frente al Antequera, que marcha tercero con dos unidades menos. El filial del Málaga CF, que es uno de los claros favoritos al ascenso, ha cedido hasta ahora una derrota y un empate en los cinco encuentros que ha disputado, aunque con sólo cuatro tantos en contra, dos menos que el Motril, tiene la mejor defensa del grupo.

El único equipo granadino que juega como local esta jornada es el Huétor Vega, que a las 12:00 h. espera en Municipal de Las Viñas al Torreperogil, flamante líder de un Subgrupo A que está en un pañuelo, con sólo tres puntos de diferencia entre el cuadro jienense y el octavo, que es el Maracena. Los hueteños vienen de ganar en el feudo del Real Jaén y de empatar ante el Polideportivo Almería, por lo que confían en poder, como mínimo, volver a sumar ante el líder.

Doble salida

El Huétor Tájar y el Maracena, que el pasado miércoles empataron (2-2) en un encuentro atrasado que tenían pendiente de disputar, visitan el campo del Poli Almería y el Atlético Porcuna, respectivamente, dos de los tres conjuntos que aún no conocen la victoria en lo que va de temporada. El otro es el Real Jaén, en un situación crítica.Tanto hueteños como maraceneros sólo han ganado hasta ahora un encuentro, por lo que tienen ante sí una sensacional oportunidad de alcanzar su segundo triunfo y situarse más cerca de los puestos de arriba que de los de abajo. El Poli Almería-Huétor Tájar también se disputará desde las 12:00 h. en la Ciudad Deportiva de Viator mientras que el choque de los maraceneros ante el Porcuna comenzará a las 17:30 h..