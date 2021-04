El Huétor Tájar impide el pleno de imbatidos

Jornada más que notable para (casi) todos los equipos de la provincia. En el grupo intermedio, donde se lucha por una plaza en el play off de ascenso a Segunda División de la RFEF, el Huétor Vega venció tras remontar su encuentro y el Huétor Tájar fue superado en el Miguel Moranto por el Alhaurín de la Torre. En la pelea por no descender, tanto Motril como Maracena mantuvieron la tercera y cuarta plaza, respectivamente, gracias a sendos empates en sus choques ante Alhaurino y CP Almería. El Loja, por su parte, no pudo disputar su partido ante el Estepona por un positivo en la plantilla de los malagueños.

Huétor Vega

El duelo más emocionante del fin de semana corrió a cargo del Huétor Vega. Los de Joseba Aguado encajaron un gol demasiado pronto ante el Atlético Malagueño (minuto 7) y, gracias a una trabajada segunda mitad, consiguieron darle la vuelta gracias a las dianas de Montero, a la hora de encuentro, y Alfonso, en los agónicos minutos finales. La remontada de los hueteños supone su primer triunfo en la segunda fase.

Huétor Tájar

No levanta cabeza el Huétor Tájar. Los pupilos de ‘Rizos’ no han estrenado su casillero de victorias en la segunda fase y, ante un rival directo como el Alhaurín de la Torre, volvieron a ser superados con claridad. El equipo malagueño no dio opción a los granadinos, sin argumentos, y se llevaron los tres puntos gracias a un incontestable 0-2.

Maracena

El que no pudo pasar del empate fue el Maracena. Los azulones no pudieron convertir en victoria un completo partido frente al Alhaurino que se les escapó a falta de cinco minutos. Bolívar fue el goleador de los metropolitanos.

Motril

El Motril hizo lo justo para no perder. El conjunto costero empató a cero en su visita al estadio del CP Almería en un choque en el que apenas pasaron cosas.