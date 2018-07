"Me fui en tienda de campaña y traje a España el fútbol 7"

El padre de la formación futbolística moderna en Andalucía y puede que en España, Francisco López Servio (Sevilla, 9-4-51), ha enseñado a miles de entrenadores, unos que llegaron a Primera y muchos que buscaron las habichuelas en otros asuntos, aunque cada vez más tienen relación con el balón. Más allá de las dos vías de estudio, la académica y la federativa, el fútbol que se enseña en sus aulas es el de integración, de defensa del menor, de juego limpio y de lealtad. Y en todo eso la Real Federación Andaluza (RFFF) no tiene parangón.

-28 años formando a entrenadores, ¿cuántos en el fútbol?

-Jugué muy poco. En la mili me di cuenta de que no tenía futuro y empecé a entrenar. En juveniles en el Altair, Lebrija, el Pilas, el Utrera o en el Sevilla juvenil tres años.

-¿Seguro que no pulió a ninguna figura?

-Tuve a Raudona, a Juanito, a Rafa Paz, a Tirado, que fueron subcampeones del mundo sub 20. Era la época en que Manolo Cardo estaba en el Sevilla Atlético y ascendió al primer equipo. En la mili ya hice veces de ojeador. La hice en Melilla y había un chaval de 16 años al que yo le veía unas condiciones extraordianarias, se lo recomendé al Sevilla, pero no me echaron cuenta, y entonces llamé a Padro Buenaventura (padre) y le dije: "Si te llevas a este chaval va a ser internacional juvenil esta misma temporada". Se lo trajeron y jugó en el Betis más de doce temporadas de profesional como defensa central. Era Alex Mohand.

"Los apaños y la pederastia van a ser las grandes apuestas de la RFAF este año con el plan de integridad"

-¿Cómo surgió la idea del Cedifa?

-Estando en el Utrera en Segunda División B me llamó Eduardo Herrera y me dijo que quería crear algo importante en la Federación. Yo había estado viajando por toda Europa viendo fútbol. Me llamaba la atención que España no hiciera nunca nada con los éxitos que había en juveniles. Con una tienda de campaña y en mi coche me fui a Francia, a Holanda, a Alemania... con un amigo mío que era abogado. Veíamos entrenamientos, escuelas… y me di cuenta de que en Italia tenían creado el centro técnico de la Federación, que en Holanda había otro, que en Alemania en Hannover tenían otro… Cuando llegué aquí le dije a Eduardo que había que crear un centro técnico que creara y desarrollara el fútbol. Fue entonces cómo creamos el Cedifa.

-Pionero y casi el único.

-En julio de 1990 se creó. Fue pionero en España y cuatro años después la Federación Española creó el Cedif, pero nunca tuvo una actividad permanente. Por ejemplo, sí le organizamos nosotros el primer campeonato del mundo de fútbol 7, que se hizo en Málaga con 16 selecciones. Porque el fútbol 7 lo traje yo. Donde primero se jugó al futbol 7 fue aquí. Lo vi en el parque Ockenburgh (La Haya). Allí tenían 14 campos y me llamó la atención que jugaban en un campo atravesado. Me interesé y lo vi adecuado porque en fútbol 11 había muchos partidos de los más pequeños que no salían de una de las áreas.

-Hoy no se puede uno imaginar la base, la formación, sin el fútbol 7.

-Pero entonces costó. Recuerdo que en las pruebas y en los primeros partidos los árbitos se negaban a pitar porque no entendían que en un campo hubiera línea de varios colores. Pasamos lo suyo, pero lo conseguimos.

-¿El entrenador español sigue teniendo ese prestigio fuera que se disparó tras Sudáfrica 2010?

-Sí, pero antes de eso nosotros ya estábamos desarrollando el fútbol en países como Filipinas, donde en 2004 había sólo 3.000 licencias y ahora se han multiplicado por 20; hemos dado formación también en Marruecos; en Cuba para los 21 seleccionadores; en Malí, El Salvador, Nicaragua... y ahora estamos con Chile, Paraguay y posiblemente también con Costa Rica. Aparte de eso hemos tenido los programas Erasmus Plus, con los que hemos mandado a más de 200 alumnos nuestros a clubes de toda Europa. Y mandamos a 60 entrenadores a China con un buen contrato y muchos de ellos continúan allí. También lo hacemos al revés, porque traemos a chicos de fuera para formarse aquí.

-Como formación, cuántos entrenadores han salido de aquí.

-Sólo este año han sido 2.130 entre entrenadores, monitores, técnicos de fútbol sala...

-Pero yo me pregunto ¿hay clubes para tantos entrenadores?

-Hay 4.000 clubes en Andalucía, pero los entrenadores se van renovando, pero no sólo son los clubes, el deporte municipal, patronatos, los colegios...

-Al final quien encuentra equipo es el ex futbolista profesional.

-Totalmente. Está claro que llegar a la élite es mucho más fácil habiendo sido jugador de Primera.

-Pero hay casos que se ve que el nombre no tiene por qué esconder una formación.

-Hay muchos ex jugadores que han intentado ser entrenadores y no han llegado. El gran Di Stéfano fue un gran jugador y no fue un gran entrenador. Tienen facilidades y contactos, pero luego el mercado pone a cada uno en su sitio. Pero también hay jugadores que no han llegado y que sí están triunfando como técnicos internacionalmente.

-La ventaja es la especialización.

-Ahora hay cuerpos técnicos que tienen más miembros que futbolistas. Se ha abierto el abanico de las profesiones del entrenador. De segundo, de entrenador de porteros, especialistas de delanteros, de scouting, de analista, de director técnico, de director deportivo... hay muchas parcelas. Los equipos profesionales tienen un laboratorio. Cualquier club profesional tienen en su staff técnico más de 20 ó 25 personas, el director de metodología... Todo eso ha venido a dar mucho valor a las enseñanzas de entrenador y a sus actualizaciones.

-Cualquier campo vale para hacer un curso.

-Nosotros ideamos constantemente formación, como el ver al entrenador como un emprendedor o director de recursos humanos. Lo que llevan es una empresa adelante. Se crean empresas de servicios deportivos, escuelas, nuevos clubes... Este año vamos a crear el programa de integridad deportiva. Hay muchísimos apaños de partidos, hay varias operaciones que estidia la Unidad Operativa de la Guardia Civil con las apuestas. Se ha visto que hay algún entrenador y algún árbitro implicado. El tema de las apuestas y el tema de la pederastia van a ser las grandes apuestas de la RFAF. En septiembre vamos a empezar con acciones formativas en Tercera División. Y vamos a ampliar la figura del defensor del menor.

-Quizá no se sepan las consecuencias penales de estos hechos.

-Creen que es un delito menor y tiene consecuencias penales graves, delitos penados con prisión y con cantidades económicas importantes. En Tercera no hay muchos sueldos y estos chicos caen en estas redes de apuestas que se hacen en otros países, en Asia sobre todo.

-Para acabar, y cumpliendo una promesa pública a un amigo común, Paco Correal. ¿Dónde y con quién vio la final de Rusia 2018?

-La vi en mi casa solo mientras mi mujer leía un libro, Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes.