La localidad granadina de Maracena acogerá la penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de trialbici

El Campeonato de Andalucía Trialbici 2022 volverá a escena el próximo domingo 23 de octubre en la localidad granadina de Maracena tras un parón de cinco meses respecto a la anterior cita, celebrada en mayo en la localidad cordobesa de Villa del Río.

La prueba que organizará el Club Deportivo Trial 0.5 maracenero se llevará a cabo en el Circuito Municipal de esta espectacular modalidad. Hasta el Área Metropolitana granadina se tendrán que desplazar los mejores pilotos andaluces para afrontar el penúltimo envite de esta competición de ámbito regional.

Precios

Las preinscripciones para esta penúltima cita es obligatoria para poder participar abonando el día de la prueba 20 euros los corredores federados y 30 euros los no federados. Las inscripciones se abonan el día de la prueba. Los participantes no preinscritos podrán inscribirse el mismo día de la carrera abonando el importe de 25 euros para federados y de 35 euros para no federados.

La siguiente prueba, que será la cita final, está prevista que se celebre el domingo 20 de noviembre en la localidad granadina de Almuñécar, cuyas preinscripciones se abrirán en las próximas semanas.