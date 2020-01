Un año más, el Campeonato de Andalucía de Trialbici repetirá el formato con varias pruebas puntuables. En su edición 2020 la localidad granadina de Huétor Vega será la encargada de abrir un cartel de siete pruebas entre los meses de enero y octubre en los que recorrerá buena parte de la geografía andaluza. Este domingo, el Circuito Municipal de Trialbici del municipio hueteño será escenario de un emocionante primer test donde la organización correrá a cargo del CD Trialbici Huétor Vega.

Para esta temporada se repite el formato de preinscripciones del año pasado, que se pueden llevar a cabo a través de este formulario web hasta este viernes a las 12:00 horas. La preinscripción es obligatoria para poder participar, abonando el día de la prueba 20 euros los ciclistas federados y 30 los no federados. Los participantes no preinscritos podrán inscribirse el mismo día de la carrera abonando el importe de 25 euros para federados y de 35 para no federados.

Otras localidades

Este campeonato también hará paradas en dos localidades de la provincia del Granada más como Ogíjares y Maracena además de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Benahavís (Málaga), Villa del Río (Córdoba) y Jódar (Jaén).